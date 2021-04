Bartosz Bereszyński może mieć powody do zadowolenia. W spotkaniu z Milanem reprezentant Polski był jednym z najlepszych piłkarzy na placu gry.

Zaufanie Sousy

Bartosz Bereszyński to jeden z piłkarzy, których Paulo Sousa obdarzył największym zaufaniem podczas marcowego zgrupowania polskiej kadry. 28-letni prawy obrońca zagrał od początku do końca we wszystkich meczach pod wodzą nowego selekcjonera. Z jednej strony piłkarz zaliczył w tych spotkaniach sporo strat, ale z drugiej – jego zaangażowanie w akcjach ofensywnych zasługiwało na pochwały.

Fantastyczna postawa w Mediolanie

Po trzech dniach od starcia z Anglią, Bartosz Bereszyński miał przed sobą kolejne trudne wyzwanie. Jego Sampdoria zmierzyła się bowiem na wyjeździe z wiceliderem Serie A, Milanem. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1 – genueńczycy przez długi czas prowadzili po golu Fabio Quagliarelli, aczkolwiek “Rossoneri” wyrównali w końcówce po trafieniu Jensa Pettera Hauge.

Mecz okazał się dla Bartosza Bereszyńskiego bardzo dobry nie tylko ze względu na punkt na trudnym terenie. Reprezentant Polski może pochwalić się w tym spotkaniu skutecznością wygranych pojedynków, która wyniosła według portalu “SofaScore” 7/9. Poza tym, piłkarz umiejętnie przemieszczał się z granic linii środkowej pod własną bramkę. Kiedy było trzeba, również angażował się w grę ofensywną. Warto też dodać, że w 93. minucie piłkarz uratował swój zespół wybijając piłkę skutecznym wślizgiem.

Bartek Bereszyński dziś top. 🔝 Na początku aktywny z przodu. Cały mecz zadziorny i konsekwentny w tyłach, a do tego z kluczowym wślizgiem w doliczonym czasie gry. #włoskarobota — Piotr Dumanowski (@PDumanowski) April 3, 2021

Po tym występie portal “SofaScore” wystawił piłkarzowi trzecią najlepszą notę w zespole, czyli “7.4”. Wyżej zostali ocenieni tylko jego dwa koledzy z drużyny – Omar Colley i Antonio Candreva, którzy otrzymali kolejno oceny 7.8 i 7.7. Mecz z wykonaniu reprezentanta Polski docenił także “WhoScored.com”, oceniając go na 7.3, co było również trzecią notą w obu zespołach.

Sampdoria pewna środka tabeli

W tej chwili Sampdoria znajduje się na 10. miejscu w lidze, z 36 punktami. Zespół nie ma większych szans na europejskie puchary – do siódmego Lazio traci już 14 oczek na dziewięć meczów przed końcem sezonu. Dystans drużyny nad strefą spadkową wydaje się jednak na tyle duży, że nie musi ona drżeć o utrzymanie.

W następnej kolejce Sampdorię czeka kolejne dość trudne wyzwanie – zmierzy się u siebie z Napoli. Tym samym Bartosz Bereszyński będzie miał okazję zagrać przeciwko koledze z reprezentacji, Piotrowi Zielińskiemu.