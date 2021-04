Newcastle – Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (04.04.2021)

Niedziela z Premier League rozpocznie si臋 od starcia Newcastle z Tottenhamem. Obie ekipy znajduj膮 si臋 w zupe艂nie innych rejonach tabeli i maj膮 inne cele na t膮 ko艅c贸wk臋 sezonu, ale na pewno ka偶da z tych dru偶yn chce w dzisiejszym meczu zdoby膰 trzy punkty. Bukmacherzy nie daj膮 jednak wi臋kszych szans gospodarzom tego starcia, kt贸rzy w ostatnim czasie grali naprawd臋 bardzo s艂abo. Zawodnicy Tottenhamu walcz膮 ca艂y czas o pierwsz膮 czw贸rk臋 Premier League i na pewno maj膮 oni nadziej臋 na pokonanie ekipy, kt贸ra znajduje si臋 w niema艂ym kryzysie je艣li chodzi o form臋 sportow膮. Mimo wszystko gospodarze na pewno nie b臋d膮 si臋 poddawa膰 i powalcz膮 dzisiaj z ekip膮 Jose Mourinho.

Newcastle – Tottenham zapowied藕 (niedziela, 15:05)

Gospodarze dzisiejszego starcia na pewno nie liczyli przed startem tego sezonu na tak trudny rok. Mimo wszystko do ko艅ca rozgrywek pozosta艂o jeszcze kilka kolejek, a zawodnicy Newcastle b臋d膮 musieli walczy膰 o utrzymanie, kt贸re wcale nie jest pewne. W ostatnim czasie gracze Fulham wygl膮dali lepiej od gospodarzy dzisiejszego starcia i spadek Newcastle nie b臋dzie dla wielu ekspert贸w zaskoczeniem. Mimo wszystko jeszcze wiele si臋 w Premier League mo偶e zdarzy膰 i nie mo偶na stawia膰 偶adnych wyrok贸w, bo r贸wnie dobrze gospodarze zrobi膮 krok do przodu je艣li chodzi o swoj膮 gr臋 i utrzymaj膮 si臋 w elicie.

Go艣cie dzisiejszego meczu odpadli ju偶 z Ligi Europy i w tym momencie jedyn膮 drog膮 do gry w Lidze Mistrz贸w za rok b臋dzie miejsce w pierwszej czw贸rce Premier League. Jose Mourinho wie jednak dobrze, 偶e nie b臋dzie to wcale 艂atwe zadanie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e walka o czo艂ow膮 czw贸rk臋 b臋dzie trwa艂a do samego ko艅ca tego sezonu. Mimo wszystko Tottenham ma w swoich szeregach wielu 艣wietnych graczy, kt贸rzy by膰 mo偶e zrobi膮 r贸偶nic臋 w ostatnich kilku meczach.

Newcastle – Tottenham kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Tottenham. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.62. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Newcastle 鈥 Tottenham, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 5.45.

Newcastle – Tottenham nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 dzisiaj zwyci臋stwa go艣ci. Tottenham w tym sezonie gra o wiele lepiej od gospodarzy, kt贸rzy w tym momencie skupieni s膮 na walce o utrzymanie, kt贸ra na pewno nie b臋dzie 艂atwa. Na pewno zawodnicy Newcastle podczas przerwy na reprezentacje pracowali nad swoimi b艂臋dami i by膰 mo偶e dzisiaj zobaczymy lepsz膮 wersj臋 tej dru偶yny. Jednak偶e go艣cie wci膮偶 walcz膮 o miejsce w czo艂owej czw贸rce Premier League i na pewno mo偶na spodziewa膰 si臋 po tej ekipie dobrej gry w tym starciu. Z tego w艂a艣nie powodu to Tottenham jest faworytem i brak trzech punkt贸w dla ekipy z Londynu w tym starciu b臋dzie rozczarowaniem dla fan贸w tej dru偶yny.

Newcastle 鈥 Tottenham | Typ: Tottenham @1.62 BETFAN

Newcastle 鈥 Tottenham | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2,5 goli @2.37 BETFAN