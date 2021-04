Robert Lewandowski wróci do gry już za dwa tygodnie?

Robert Lewandowski wyjdzie na boisko wcześniej niż przewidywano? Jak informuje “Bild” kapitan reprezentacji Polski będzie mógł zagrać w ligowym meczu z Bayerem Leverkusen.

Osłabienie kadry Sousy przed meczem z Anglią

Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Andorą i zdobył w nim dwie bramki. Reprezentant Polski musiał jednak opuścić boisko w 63. minucie. Jak poinformował podczas pomeczowej konferencji selekcjoner Paulo Sousa, przyczyną był uraz, po którym piłkarz niezwłocznie musiał opuścić plac gry.

Właśnie z tego powodu Robert Lewandowski nie mógł wystąpić w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata z Anglią. Piłkarz natychmiast wrócił do Monachium, gdzie miał przejść leczenie, które miało trwać od pięciu do dziesięciu dni.

– Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu – poinformował PZPN w oficjalnym komunikacie.

Lewy wróci do gry szybciej niż za miesiąc?

Według późniejszego komunikatu Bayernu, Robert Lewandowski miał być wyłączony z gry na cztery tygodnie. To mogło oznaczać, że piłkarz miałby wrócić na boisko dopiero 8 maja w meczu z Borussią Moenchengladbach. Z aktualnych doniesień “Bilda” jednak wynika, że Lewy będzie mógł zagrać 20 kwietnia w ligowym meczu z Bayerem.

Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to dobra wiadomość dla Bawarczyków oraz samego piłkarza. Robert Lewandowski będzie mógł wtedy zagrać w pięciu ligowych spotkaniach, co pomoże mu w walce o dogonieniu historycznego rekordu Gerda Muellera. W tej chwili Lewy traci bowiem do legendy Bayernu pięciu goli i dwa mecze więcej niż wcześniej przewidywano na pewno pozwolą mu szybciej zbliżyć się do tego wyniku.