Arka Gdynia sprawiła sensację w półfinale Pucharu Polski. Podopieczni Dariusza Marca pokonali po rzutach karnych Piasta Gliwice i zagrają w finale rozgrywek.

Piast był zdecydowanym faworytem

Arka Gdynia doszła do półfinału Pucharu Polski unikając rywali z najwyższej ligi. Arkowcy wygrali kolejno z Górnikiem Polkowice, Górnikiem Łęczna, Koroną Kielce i Puszczą Niepołomice. Teraz zespół stanął jednak przed trudnym zadaniem – jej rywalem był bowiem Piast Gliwice. Podopieczni Waldemara Fornalika na etapie półfinałowym wydawali się nie tylko faworytem do awansu do finału, ale także pretendentem do końcowego triumfu.

Arka okazała się lepsza w konkursie jedenastek

Mecz przyniósł jednak nieoczekiwane zakończenie. Chociaż gliwiczanie mieli przewagę w posiadaniu piłki, nie mogli przełamać niemocy strzeleckiej. Co więcej, to Arkowcy oddali więcej strzałów, szczególnie bombardując bramkę Frantiska Placha już w dogrywce.

Koniec końców, przez 120 minut nie padła ani jedna bramka i awans do finału musiały rozstrzygnąć rzuty karne. W nich lepsza okazała się Arka Gdynia. Nawet mimo tego, że swojej jedenastki nie wykorzystał Maciej Rosołek – w Piaście nie dokonali tego Bartosz Rymaniak i Michał Chrapek. Tym samym pierwszoligowy zespół zameldował się w finale po raz trzeci w ciągu ostatnich pięciu lat.

Z kim Arka zagra w finale?

Tym samym podopieczni Dariusza Marca mogą już poczekać na finałowego rywala. W drugim meczu półfinałowym Pucharu Polski zmierzą się obrońcy tytułu, czyli Cracovia z Rakowem Częstochowa. Starcie tych zespołów odbędzie się za tydzień w Krakowie.

Arka Gdynia – Piast Gliwice 0:0, 4:3 po rzutach karnych