🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – Slavia Praga 🇨🇿 Typy, kursy (08.04.2021)

Jednym z ciekawszych 膰wier膰fina艂贸w Ligi Europy b臋dzie spotkanie Arsenalu ze Slavi膮 Praga. Czeska ekipa wyrzuci艂a ju偶 w tym sezonie z tych rozgrywek Rangers oraz Leicester, wi臋c na pewno Londy艅czycy nie mog膮 by膰 bardzo pewni awansu do p贸艂fina艂u Ligi Europy. Mimo wszystko bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 dzisiaj zwyci臋stwa Arsenalu, kt贸ry na pewno chce da膰 fanom troch臋 rado艣ci po ostatniej wysokiej pora偶ce z Liverpoolem w sobotni wiecz贸r. Gracze Slavii bardzo dobrze wiedz膮, 偶e Kanonierzy maj膮 swoje problemy i nie s膮 ekip膮, kt贸rej powinni si臋 jako艣 specjalnie ba膰. Mimo wszystko Arsenal chce wygra膰 Lig臋 Europy i zagra膰 w Lidze Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie, bo Londy艅czycy ju偶 od d艂u偶szego czasu nie graj膮 w najlepszych europejskich rozgrywkach.

Arsenal – Slavia Praga zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania po raz kolejny nie znajd膮 si臋 raczej w czo艂owej czw贸rce Premier League. Z tego w艂a艣nie powodu zawodnicy Arsenalu musz膮 wygra膰 Lig臋 Europy je艣li chc膮 zagra膰 w przysz艂ym sezonie w Lidze Mistrz贸w. Nie b臋dzie to jednak 艂atwe zadanie, bo Slavia Praga potrafi艂a ju偶 w tym sezonie zaskoczy膰 kilka innych mocnych dru偶yn i na pewno gracze Arsenalu nie b臋d膮 w stanie bez wi臋kszych problem贸w rozprawi膰 si臋 z czesk膮 ekip膮.

Go艣cie dzisiejszego meczu na krajowym podw贸rku mog膮 by膰 ju偶 spokojni je艣li chodzi o mistrzostwo Czech. Teraz gracze Slavii musz膮 skupi膰 si臋 na europejskich pucharach i na by膰 mo偶e historycznym sezonie. 膯wier膰fina艂 jest ju偶 dla czeskiej ekipy czym艣 specjalnym, ale na pewno dru偶yn臋 z Pragi sta膰 na awans do p贸艂fina艂u, kt贸ry by艂by dla go艣ci jeszcze wi臋kszym sukcesem. Arsenal ma w swoich szeregach wielu 艣wietnych graczy, ale Kanonierzy maj膮 swoje problemy, kt贸rych nie potrafi膮 od d艂u偶szego czasu rozwi膮za膰.

Arsenal – Slavia Praga kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Arsenal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.52. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Arsenal 鈥 Slavia Praga, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.15. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.80.

Arsenal – Slavia Praga nasze typy

Cho膰 na papierze to gospodarze wydaj膮 si臋 by膰 zdecydowanym faworytem dzisiejszego starcia to trzeba przyzna膰, 偶e go艣cie z Czech w tegorocznej edycji Ligi Europy potrafili wyrzuci膰 ju偶 naprawd臋 mocne ekipy i Arsenal na pewno nie mo偶e czu膰 si臋 pewnie przed tym dwumeczem. Gracze Slavii pokonali chocia偶by w 1/16 fina艂u Leicester, kt贸re w tabeli Premier League znajduje si臋 zdecydowanie wy偶ej od dru偶yny z Londynu. Mimo wszystko Liga Europy to dla Arsenalu jedyna droga do awansu do Ligi Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie i na pewno gospodarze b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 w tych rozgrywkach z jak najlepszej strony. Mo偶na si臋 spodziewa膰 dzisiaj wyr贸wnanego starcia, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie.

Arsenal 鈥 Slavia Praga | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.91 STS

Arsenal 鈥 Slavia Praga | Typ: Slavia Praga strzeli pierwszego gola @3.05 STS