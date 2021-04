Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice 🇵🇱 . Typy, kursy (09.04.2021)

Pierwszy mecz 24. kolejki odbędzie się w Łodzi przy Piłsudskiego. Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice to starcie drużyn będących blisko siebie w tabeli oraz takich, które lada moment mogą wskoczyć do strefy barażowej. Krótko mówiąc Enkeleid Dobi i Tomasz Tułacz walczą zagrają o 6 punktów!

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice zapowiedź (piątek, 17:40)

Ekipa spod Krakowa gra dość chimerycznie, choć ostatnie tygodnie mogą zaliczyć do udanych. Pokonali na wyjazdach Chrobrego i GKS Jastrzębie. W tym drugim przypadku “zwolnili” Pawła Ścieburę z posady. Wcześniej także udało się rozbić Arkę Gdynia w ligowym spotkaniu 4:0. Trzeba jednak przyznać, że między tymi spotkaniami pojawiały się porażki. O ile 0:1 w Kielcach nie musiało bardzo boleć, o tyle 1:2 w Rzeszowie jak najbardziej. Puszcza raczej nie napala się na Ekstraklasę, ale skoro jest blisko strefy barażowej, to zapewne będzie chciała powalczyć o jak najlepszy wynik.

Co innego Widzew Łódź, który chce wrócić na swoje należne miejsce. Łodzianie dotychczasowe wiosenne mecze mogli uznać za udane, aż przyszła Wielka Sobota. 0:3 w Sosnowcu musiało mocno zaboleć, tym bardziej po regularnym punktowaniu. Z drugiej strony być może taki zimny prysznic i gong obudzi podopiecznych Dobiego. Sytuacja do ataku na TOP6 nadal jest całkiem dobra. Ledwie punkt straty do Arki Gdynia, która przecież jest świeżo po awansie do finału PP, więc można zakładać jakieś rozluźnienie gdynian na ligę. Tyle że najpierw Widzew sam musi swoje spotkanie wygrać.

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Widzew wygra, kurs: 1,85

Puszcza wygra, kurs: 4,00

Remis, kurs: 3,40

Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice typy

Widzewowi łatwo nie będzie, ale wydaje się, że jeśli wygra, to bez straty gola. W dotychczasowych meczach u siebie stracili ledwie 6 goli. Dlatego spodziewać się można spokojnego początku, a w drugiej połowie gospodarze przechylą szalę na swoją stronę. Takie 1:0 lub 2:0 tutaj jest najbardziej prawdopodobne.

Typ: Widzew wygra do 0 @ 2,70 TOTALbet

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,37 TOTALbet