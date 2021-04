Sheffield Wednesday – Swansea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (13.04.2021)

Walczące o zakończenie sezonu w czołowej trójce Swansea zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Sheffield Wednesday. Gospodarze zajmują przedostatnie miejsce w stawce i cały czas walczą o ligowy byt.

Sheffield Wednesday – Swansea zapowiedź (wtorek, 19:00)

Sytuacja Sheffield nie należy do kolorowych. Gospodarze zajmują na ten moment 23 miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznej strefy jest spora, bowiem wynosi aż 7 punktów. Co grosza, znajdujące się miejsce wyżej Rotterham ma na swoim koncie zaledwie punkt więcej, mając przy tym rozegrane o 3 spotkania mniej. Sheffield nie składa jednak broni, czego wyrazem są bez wątpienia wyniki zespołu na przestrzeni ostatnich 5 meczów. W tym okresie drużyna zanotowała 2 wygrane, 2 porażki oraz remis. Największą niespodzianką było bez wątpienia zwycięstwo wynikiem 5:0 ze znajdującym się na 8 pozycji Cardiff.

Swansea z kolei przeżywało do niedawna mały kryzys. Łabędzie dzięki wygranej w ostatniej kolejce z Milwall (3:0) przerwały serię aż 4 ligowych porażek z rzędu. Podczas tego niefortunnego okresu walijska ekipa nie zanotowała ani jednego gola oraz łącznie 6 razy zmuszona była do wyciągania piłki z siatki. Sytuacja w tabeli byłej ekipy Łukasza Fabiańskiego jest jednak naprawdę korzystna. Swansea zajmuje na ten moment 4 lokatę, tracąc przy tym zaledwie punkt do znajdującego się wyżej Brentford. Pierwszy w tym sezonie pojedynek z Sheffield zakończył się remisem 1:1.

Sheffield Wednesday – Swansea przewidywane składy

Sheffield Wednesday: Wildsmith; Harris, Lees, Borner; Palmer, Hutchinson, Bannan, Reach; Windass; Kachunga, Rhodes

Swansea: Woodman; Naughton, Bennett, Guehi, Manning; Fulton, Grimes, Hourihane; Ayew, Routledge, Lowe

Sheffield Wednesday – Swansea kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Sheffield – 2.95; remis – 3.05; zwycięstwo Swansea – 2.49.

Sheffield Wednesday – Swansea fakty meczowe

– W 5 ostatnich spotkaniach tych drużyn za każdym razem obie ekipy strzelały gola.

– W każdym z 10 poprzednich starć Sheffield ze Swansea sędzia pokazywał maksymalnie 4 kartki.

– W 8 z 10 ostatnich meczów Sheffield padały minimum 3 gole.

Sheffield Wednesday – Swansea nasze typy

Stawiamy w tym spotkaniu na BTTS oraz na to, że w pierwszej połowie padnie minimum jedna bramka. W każdym z ostatnich 5 spotkań gospodarzy widzowie byli świadkami minimum jednego trafienia w pierwszych 45 minutach gry.

Sheffield Wednesday – Swansea | Typ: BTTS @2.04 STS

Sheffield Wednesday – Swansea | Typ: over 0.5 goli w pierwszej połowie @1.53 STS