Huddersfield – Bournemouth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (13.04.2021)

We wtorkowe popo艂udnie fani Championship b臋d膮 艣wiadkami starcia dw贸ch ekip, kt贸re jeszcze niedawno gra艂y w Premier League. Huddersfield podejmie na w艂asnym obiekcie Bournemouth i mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie. Bukmacherzy nie maj膮 jednak wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 zwyci臋stwa go艣ci, kt贸rzy w ostatnim czasie graj膮 na bardzo wysokim poziomie i pewnie zmierzaj膮 w stron臋 bara偶y, kt贸re by膰 mo偶e dadz膮 im awans do Premier League po roku przerwy na zapleczu. Gospodarze jednak walcz膮 o utrzymanie i na pewno b臋d膮 chcieli postraszy膰 dzisiaj swoich rywali, kt贸rzy celuj膮 w trzy punkty w wyjazdowym spotkaniu. Cho膰 obie ekipy znajduj膮 si臋 na zupe艂nie innych pozycjach w ligowej tabeli to mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia.

Huddersfield – Bournemouth zapowied藕 (wtorek, 18:30)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno inaczej wyobra偶ali sobie ten sezon. Tymczasem gracze Huddersfield b臋d膮 walczyli do samego ko艅ca rozgrywek o utrzymanie, bo na ten moment nie mog膮 by膰 pewni tego, 偶e zagraj膮 za rok w Championship. Mimo wszystko sytuacja gospodarzy dzisiejszego starcia nie jest taka s艂aba i przewaga nad stref膮 spadkow膮 jest ca艂kiem bezpieczna. Potrzeba jednak kolejnych punkt贸w, kt贸re pozwol膮 im jeszcze bardziej odskoczy膰 od swoich rywali i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony zawodnik贸w Huddersfield.

Gracze Bournemouth wygrali cztery poprzednie ligowe spotkania i zadomowili si臋 w miejscach, kt贸re daj膮 bara偶e. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu zosta艂o jeszcze kilka mecz贸w i na pewno go艣cie nie mog膮 przesta膰 gra膰 na tak wysokim poziomie je艣li rzeczywi艣cie chc膮 w przysz艂ym sezonie zagra膰 w Premier League. Dzisiejsze starcie na pewno nie b臋dzie nale偶a艂o do tych naj艂atwiejszych, ale w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony go艣ci, kt贸rzy chc膮 wygra膰 po raz pi膮ty z rz臋du.

Huddersfield – Bournemouth przewidywane sk艂ady

Huddersfield:聽Schofield; Edmonds-Green, Keogh, Sarr; Holmes, Bacuna, Hogg, O鈥橞rien, Pipa; Sanogo, Campbell

Bournemouth:聽Begovi膰; Smith, Carter-Vickers, Cook, Kelly; Wilshere, Lerma; Brooks, Billing, Danjuma; Solanke

Huddersfield – Bournemouth kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Bournemouth. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.98. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Huddersfield 鈥 Bournemouth, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.70. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.90.

Huddersfield – Bournemouth fakty meczowe

鈥 Gospodarze nie wygrali 偶adnego ze swoich ostatnich czterech mecz贸w.

鈥 Go艣cie zwyci臋偶yli w swoich poprzednich czterech ligowych spotkaniach.

鈥 W ostatnich 7 meczach zawodnicy Bournemouth a偶 sze艣ciokrotnie wygrywali pierwsz膮 po艂ow臋.

Huddersfield – Bournemouth nasze typy

Nie bez powodu eksperci spodziewaj膮 si臋 dzisiaj zwyci臋stwa go艣ci, kt贸rzy w ostatnim czasie graj膮 na bardzo wysokim poziomie. Co prawda strata Bournemouth do czo艂owej dw贸jki Championship jest ju偶 zbyt du偶a i nie zobaczymy tej ekipy w TOP2, to gracze tej ekipy wci膮偶 walcz膮 o bara偶e i z tak膮 form膮 powinni艣my zobaczy膰 popularne Wisienki w walce o awans do Premier League na sezon 2021/22. Gospodarze za to musz膮 my艣le膰 o utrzymaniu, bo sytuacja Huddersfield nie jest idealna. Mimo wszystko przewaga nad stref膮 spadkow膮 jest ca艂kiem spora i powinno to wystarczy膰 do tego, 偶eby zaj膮膰 miejsce wy偶sze ni偶 22. Zawodnicy Bournemouth graj膮 jednak ostatnio 艣wietnie i mo偶na spodziewa膰 si臋 ich zwyci臋stwa.

Huddersfield 鈥 Bournemouth | Typ: Bournemouth @1.98 BETFAN

Huddersfield 鈥 Bournemouth | Typ: Solanke strzeli gola @2.46 BETFAN