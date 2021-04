Manchester City w półfinale Ligi Mistrzów, ale wynik nie był formalnością

Manchester City pokonał w meczu rewanżowym Borussię Dortmund i zameldował się w półfinale Ligi Mistrzów. Chociaż “Obywatele” pokonali w środowym meczu rywali 2:1, przez długi czas spotkanie układało się na ich niekorzyść.

Manchester City z zaliczką

Na Etihad Stadium Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2:1. Po pierwszym meczu wydawało się, że podopieczni Pepa Guardioli postarają się o to, by na Signal Iduna Park dokończyć dzieła. Chociaż zespół złapał zadyszkę, czego efektem była ostatnia ligowa porażka 1:2 z Leeds, przeciwko BVB był pewnym faworytem nie tylko do awansu, ale również wygranej w pojedynczym starciu. Zadanie nie okazało się jednak dla nich tak proste.

Wszystko się wyjaśniło w drugiej połowie

Zwycięstwo nie przyszło zespołowi z Manchesteru jednak tak łatwo. “Obywatele” stracili bowiem gola w 15. minucie, a ich katem okazał się Jude Bellingham. 17-letni Anglik przyjął piłkę w polu karnym i oddał strzał w prawy górny róg bramki, którego Ederson nie był w stanie obronić.

Goal gol video Bellingham Borussia Dortmuns pic.twitter.com/qOU2HoaCj4 — Fútbol en 5 Minutos – YouTube (@Futbolen5) April 14, 2021

Tym samym sytuacja Manchesteru City nieco się skomplikowała. Przy zwycięstwie BVB 1:0 to właśnie niemiecki zespół bliższy awansu do kolejnej fazy. Przewaga “Obywateli” w posiadaniu piłki była widoczna, ale przez długi czas wynik przemawiał na ich niekorzyść.

Wszystko zmieniło się w drugiej połowie. W 55. minucie bramkę wyrównującą zdobył Riyad Mahrez po rzucie karnym podyktowanym po zagraniu piłki ręką w obrębie “szesnastki” przez Emre Cana. Z kolei dwadzieścia minut później wynik ustalił Phil Foden, oddając strzał zza pola karnego.

PSG kolejnym wyzwaniem “Obywateli”

Drugi mecz ostatecznie zakończył się takim samym wynikiem jak pierwszy i podopieczni Pepa Guardioli wywalczyli awans do półfinału Ligi Mistrzów po rezultacie 4:2 w łącznym rozrachunku. W następnej fazie drużyna zmierzy się z Paris Saint Germain. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia, natomiast rewanż tydzień później. Dokładne daty pojedynków poznamy jeszcze w tym tygodniu.

Borussia Dortmund – Manchester City 1:2

Bellingham 15’ – Mahrez 55’k, Foden 75’