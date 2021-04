Athletic Bilbao – Barcelona. Typy, kursy (17.04.2021)

Dla obu klubów to będzie kolejne spotkanie finałowe w tym sezonie. Jedni i drudzy już spotkali się w decydującym meczu o Superpuchar, a dodatkowo Baskowie dwa tygodnie temu odrabiali zaległości za miniony sezon. Nadal w Bilbao i Barcelonie są szansę na świętowanie podwójnej korony w rozgrywkach 2021.

Athletic Bilbao – Barcelona zapowiedź (sobota, 21:30)

Dla Basków to ostatnia szansa na trofeum w tym sezonie. Wygrali już Superpuchar z Barceloną w styczniu, a dwa tygodnie temu, po fatalnym finale Pucharu Króla, ulegli lokalnemu rywalowi – Realowi Sociedad. Teraz szansa na pierwszy puchar od 1984 do klubowej gabloty. Athletic Bilbao jednocześnie gra o przyszłość i kolejny sezon. W tabeli ligowej sytuacja na tyle nieciekawa, że nie ma co liczyć na europejskie puchary. Jedyną opcją jest wygrana w dzisiejszym spotkaniu. Wówczas Marcelino zapewni drużynie awans do Ligi Europy na rozgrywki 2021/2022. Przede wszystkim plusem dla trenera będzie komfort wyboru składu, gdyż do Andaluzji pojechali wszyscy najważniejsi piłkarze. Dodatkowo Marcelino w miniony weekend dał odpocząć wielu podstawowym graczom, dając szansę rezerwowym.

Barcelona w ostatnich tygodniach goniła Atletico i zamiast zbliżyć się do pozycji lidera, spadła na trzecie miejsce. Porażka w El Clasico na pewno była bolesna, ale nadal Blaugrana może zdobyć mistrzostwo. Zresztą forma drużyny Ronalda Koemana może napawać jakimś optymizmem, w przeciwieństwie do tego, co było przy okazji poprzednich spotkań tych drużyn w obecnym sezonie. Holenderski szkoleniowiec również uporał się z kłopotami zdrowotnymi swoich graczy i praktycznie wszyscy są dostępni do gry. Jedyną zagwozdką jest stan zdrowia Gerarda Pique. Kapitan Barcelony być może będzie potrzebował środków przeciwbólowych, by wystąpić. Jeśli tak się nie stanie, są inne opcje wyboru i tragedii pod tym względem nie ma.

Fakty meczowe

To będzie czwarty mecz tych drużyn w sezonie. Do tej pory dwa ligowe, jeden w Superpucharze. Bilans: 2 wygrane Barcelony, 1 Athletiku

Baskowie pojechali w najmocniejszym składzie do Sewilli

Barcelona również prawdopodobnie w najmocniejszym składzie, chociaż występ Gerarda Pique stoi pod znakiem zapytania

Athletic Bilbao – Barcelona kursy bukmacherskie

Athletic wygra, kurs: 5,60

Barcelona wygra, kurs: 1,55

Remis, kurs: 4,50

Athletic Bilbao – Barcelona typy

Mecze obu drużyn w tym sezonie są otwarte i można w nich zobaczyć sporo goli. Niby finał, ale liczymy na powtórkę pod względem liczby goli z obu styczniowych meczów.

Typ: Obie strzelą @ 1,67 TOTALbet

Typ: Obie strzelą i Barcelona wygra @ 2,80 TOTALbet