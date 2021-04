Norwich City z Płachetą w składzie wraca do Premier League! 

Norwich City po roku przerwy znów zagra w angielskiej elicie. Podopieczni Daniela Farke zapewnili sobie awans na pięć kolejek przed końcem sezonu. W zespole występuje reprezentant Polski, Przemysław Płacheta.

Powrót do Premier League?

Za dobrzy na Championship, za słabi na Premier League? W przyszłym sezonie piłkarze Norwich City będą mieć kolejną okazję do tego, żeby zerwać z tym mitem. Chociaż podopiecznych Daniela Farke jeszcze w sobotni wieczór czeka spotkanie z Bournemouth, już są pewni awansu do angielskiej elity. Wpływ na to miały wyniki ligowych rywali. Starcie Swansea z Wycombe Wanderers zakończyło się bowiem remisem 1:1. Nie zachwycili także piłkarze Brentfordu, którzy bezbramkowo zremisowali u siebie z Millwall.

Do końca sezonu Championship “Kanarkom” pozostało jeszcze pięć spotkań. Zespół jednak ma na koncie 90 punktów, czyli o czternaście więcej niż 3. Swansea i o szesnaście więcej niż 4. Brentford. Warto dodać, że oba zespoły mają jeden rozegrany mecz więcej aniżeli Norwich, dlatego nie są już w stanie go wyprzedzić. Z kolei na drugiej pozycji znajduje się Watford, gromadząc 82 oczka.

Co dalej z Płachetą?

Warto dodać, że piłkarzem “Kanarków” jest reprezentant Polski Przemysław Płacheta. Piłkarz gra jednak sporadycznie, choć ostatnio otrzymał dwie szanse wejścia z ławki od Daniela Farke. Trener przyznał, że jego podopieczny potrzebował przerwy, aby nieco zmienić podejście. – Odnieśliśmy wrażenie, że dobrze będzie zdjąć z niego meczową presję – przyznał niedawno szkoleniowiec Norwich. Dlatego może teraz, dzięki pewnemu awansowi do Premier League 23-latek otrzyma więcej szans.