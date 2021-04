Borussia Dortmund nie zagra w Superlidze!

Borussia Dortmund podjęła decyzję dotyczącą możliwego udziału w Superlidze. Klub oficjalnie poinformował, że odrzucił założenia rozgrywek.

Superliga wstrząsnęła piłkarskim światem

W nocy z niedzieli na poniedziałek dwanaście topowych europejskich klubów ogłosiło dołączenie do Superligi. W skład tych elitarnych rozgrywek mają wejść: Milan, Arsenal, Atletico, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt oraz Tottenham. Cała sytuacja wstrząsnęła piłkarskim światem i spotkała się z wieloma krytycznymi głosami sportowego środowiska.

Poza dwunastką współzałożycieli, w nowo powstałej lidze ma wystąpić jeszcze osiem drużyn. Wśród nich wymienia się m.in. Bayern, PSG, Borussię Dortmund, Porto i RB Lipsk. Według doniesień katalońskiego “El Mundo”, akcesję do rozgrywek miały w najbliższym czasie ogłosić trzy pierwsze zespoły.

BVB nie zagra w Superlidze

Borussia Dortmund już jednak zdementowała medialne pogłoski. Klub oficjalnie zaprzeczył, jakoby miał zagrać w lidze stworzonej przez gigantów.

– Klub chce wdrożyć planowaną reformę Ligi Mistrzów UEFA. Plany założenia Super League zostały odrzucone – poinformowała Borussia na oficjalnej stronie. To jednak dość zaskakujące słowa patrząc na to, że do tej pory Hans-Joachim Watzke otwarcie krytykował przyszłą formułę Champions League.