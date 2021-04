Pięć klubów wycofuje się z Superligi!

Chelsea, Manchester City, Atletico Madryt i FC Barcelona mogą przesądzić o starcie Superligi? Z informacji mediów wynika, że oba kluby pragną wycofać się z rozgrywek.

W nocy z niedzieli na poniedziałek dwanaście topowych europejskich klubów ogłosiło dołączenie do Superligi. W skład tych elitarnych rozgrywek mają wejść: Milan, Arsenal, Atletico, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt oraz Tottenham. Ten ruch spotkał się z wieloma słowami krytyki ze strony osób ze świata futbolu.

Decyzja o powstaniu Superligi wywołała protesty wśród kibiców. Głównie fanów z Anglii, którzy od początku tygodnia protestowali pod stadionami. Założenie rozgrywek wywołało również negatywne reakcje w szeregach niektórych drużyn. Piłkarze Chelsea rzekomo nie wiedzieli wcześniej o decyzji klubu o przystąpieniu do nowego tworu. Superligę skrytykował także trener Manchesteru City, Pep Guardiola.

– To nie jest sport, kiedy nie ma związku między wysiłkiem a sukcesem. To nie jest sport, kiedy nie ma znaczenia, czy się przegra – powiedział szkoleniowiec “Obywateli”.

Jak się okazuje, Chelsea i Manchester City ostatecznie planują się wycofać z Superligi. Kaveh Solhekol ze Sky Sports poinformował, że za decyzją w przypadku “The Blues” stoi sam właściciel, Roman Abramowicz. O rezygnacji “Obywateli” z kolei poinformował Martin Lipton z “The Sun”. Dziennikarz dodał także, że z inicjatywy planuje się wycofać także Barcelona.

Man City, Chelsea, now Barcelona all out. Pull down the shutters, it's over #BallsToTheSuperLeague

— Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021