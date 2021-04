Oficjalnie: Schalke spadło z Bundesligi

Stało się to, na co się zapowiadało przez ostatnie kilka miesięcy. Schalke jako pierwszy zespół Bundesligi w tym sezonie, zapewnił sobie spadek.

Fatalny sezon Schalke

Drużyna z Gelsenkirchen praktycznie od początku sezonu znajdowała się na samym dnie tabeli Bundesligi. Już w pierwszej kolejce Schalke przegrało aż 0:8 z Bayernem Monachium, co bez wątpienia nie było dobrym prognostykiem na obecny sezon. Potem zespół przegrał 1:3 z Werderem, a następnie 0:4 z RB Lipsk.

Na pierwsze zwycięstwo drużyna czekała do stycznia, gdy wygrała 4:0 z Hoffenheimem. Chociaż wydawało się, że po tym meczu zespół z Zagłębia Ruhry się przełamie, od tamtej pory wygrał tylko raz – 11 kwietnia w meczu z Schalke.

Koniec sezonu brutalny dla zespołu

Losy Schalke wyjaśniły się 20 kwietnia. Piłkarze z Gelsenkirchen przegrali na wyjeździe z Arminią Bielefeld 0:1, co przesądziło o ich spadku. W tej chwili zespół znajduje się na ostatniej lokacie, z 13 punktami na koncie – tracąc tyle samo do bezpiecznej strefy. Tyle samo drużyna traci do 17. Köln, co oznacza, że już na pewno zajmie ostatnią pozycję na koniec rozgrywek.

Schalke występowało w Bundeslidze przez ostatnie 30 lat. Przez ten czas zespół pięć razy był wicemistrzem kraju – po raz ostatni jeszcze trzy lata temu. Od tamtej pory “Die Königsblauen” znajdowali się w dolnej części tabeli. Chociaż w rundzie jesiennej w ubiegłym sezonie wydawało się, że pod wodzą Davida Wagnera zespół wróci do czołówki, rzeczywistość brutalnie go zweryfikowała. W wyniku kryzysu Schalke wystąpi w przyszłym sezonie w 2. Bundeslidze.