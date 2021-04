Oficjalnie: Reprezentacja Polski nie zagra w Bilbao podczas Euro

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia na temat areny tegorocznych Mistrzostw Europy. Stadion San Mames nie będzie gościł zespołów podczas turnieju. Na tym obiekcie miał się odbyć mecz Hiszpania-Polska.

Hiszpanie podjęli decyzję

Po raz pierwszy o takim kroku poinformowało w zeszłym tygoniu “El Larguero. Hiszpanie nie byli bowiem zdecydowani co do tego, czy Bilbao było gotowe na Mistrzostwa Europy. Powodem jest rosnąca liczba zakażeń koronawirusem w tym mieście oraz jego okolicach. Hiszpańska federacja doszła wówczas do wniosku, że zmiana areny zawodów to dobre rozwiązanie.

Przeciwko tej decyzji protestowali baskijscy działacze. Ich zdaniem decyzja została podjęta jednostronnie, dlatego potępili tę decyzję. Ostatecznie jednak ruch został uzgodniony z UEFA i to właśnie europejska federacja potwierdziła zmianę.

Sevilla zamiast Bilbao?

Gdzie w takim razie, zamiast w Bilbao, odbędą się mecze Mistrzostw Europy? Według doniesień hiszpańskich mediów, San Mames ma zastąpić Estadio de la Cartuja w Sewilli. To właśnie tam prawdopodobnie Polacy zagrają z Hiszpanią 19 czerwca.