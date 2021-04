Polska vs Reszta Świata: Podwójne zwycięstwo biało-czerwonych

Nasza Ekstraklasa nabiera tempa i rozpędu. Za nami 16 meczów, które należałoby podsumować w kolejnym odcinku naszego cyklu. Tym razem kolejki 25 i 26, po których mamy coraz więcej informacji w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć.

25. kolejka

Podbeskidzie – Pogoń

Kolejne zwycięstwo w serii Pogoni. Znowu za sprawą goli Polaków. Najpierw Kacper Kozłowski, a później Sebastian Kowalczyk, czyli świeżo upieczeni reprezentanci Polski. Do tego coraz mocniej widoczna przewaga biało-czerwonych w składzie Portowców. Po stronie Podbeskidzia debiut w wyjściowym składzie zaliczył Bartłomiej Kręcichwost.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/32

Górnik – Śląsk

Gdyby ten mecz odbył się miesiąc lub dwa temu, prawdopodobnie moglibyśmy tylko pomarzyć o takich liczbach. Tymczasem Marcin Brosz daje szansę kolejnym młodym Polakom, a Jacek Magiera również mocno spolszczył jedenastkę. W ten sposób Śląsk wystawił w piątek aż ośmiu rodzimych zawodników.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/31

Lechia – Piast

Szalony mecz w Gdańsku. Wydawało się, że Piast musi to spotkanie wygrać. Miał 2:0, miał rzut karny przy 2:1 i tylko zremisował. W tej strzelaninie ogromna zasługa Polaków. W końcu 3 z 4 goli to właśnie trafienia biało-czerwonych. Wśród nich m.in. młodzieżowiec Dominik Steczyk, dla którego był to trzeci gol wiosną.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/31

Raków – Lech

Kolejne show Kamila Piątkowskiego. Młody obrońca imponuje nie tylko pod własną bramką, ale coraz częściej dużo daje w ataku częstochowskiego zespołu. Ostatni mecz w roli gospodarza w Bełchatowie Raków wygrał z przytupem. 3:1 z Lechem robi wrażenie, podobnie jak przewaga w liczbie Polaków na początku meczu – 7:3 na korzyść Rakowa.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/30

Wisła Kraków – Warta

Kolejna niespodzianka sprawiona przez Wartę, choć już nie wiadomo czy można tak mówić o ekipie z górnej części tabeli. Tym bardziej, że pokonali słabo spisującą się ostatnio Wisłę Kraków. Po raz kolejny błysnął Mateusz Kuzimski, który w końcówce zapewnił zwycięstwo. W liczbie biało-czerwonych zdecydowana przewaga… Zielonych.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/29

Stal – Zagłębie

Kolejne zwycięstwo Miedziowych. Zagłębie Lubin wskoczyło na drogę wygranych i nie może z niej zejść. W tym meczu mieliśmy bardzo duży udział Polaków, bo oba zespoły rozpoczęły mecz z dziewięcioma miejscowymi zawodnikami w wyjściowych składach! Jednak to Zagłębie miało dwóch piłkarzy będących w wysokiej formie w 2021 roku – Filipa Starzyńskiego i Patryka Szysza. To oni zapewnili zwycięstwo swoimi golami.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 18

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 18

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/30

Wisła Płock – Jagiellonia

Wydawało się, że trudno będzie dobić do emocji, jakie zapewnił mecz w Gdańsku. Tymczasem debiut Macieja Bartoszka wypadł naprawdę interesująco. Długo zanosiło się na wygraną Jagiellonii. Najpierw jednak Mateusz Szwoch, a później Alan Uryga zapewnili punkt Nafciarzom. To ważne oczko w kontekście utrzymania Wisły. Dla Jagi stracone dwa!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/30

Legia – Cracovia

Sensacja przy Łazienkowskiej. Tak należy nazwać bezbramkowy remis. Niestety katastrofalne liczby były w kontekście występu Polaków. Jeden zawodnik rozpoczynał w Cracovii mecz z biało-czerwonym paszportem! To minimum spowodowane przepisem o młodzieżowcu. Gdyby nie to, prawdopodobnie Sylwestra Lusiusza nie byłoby w wyjściowym składzie… Końcówka to już katastrofa, podobnie zresztą jak całe spotkanie. Nasi stanowili ledwie 1/3 graczy na murawie!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 5

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 8/28

Gole dla nas

Znowu to Polacy zdecydowanie wyprzedzili obcokrajowców w strzelaniu goli. Mimo że w klasyfikacji strzelców to ci drudzy dominują w czołówce, to tym razem trójka takich graczy trafiała – Jesus Imaz, Flavio Paixao i Mikael Ishak. Zabrakło tego najważniejszego – Tomasa Pekharta. Cieszą aż cztery gole młodzieżowców po stronie Polaków!

***

26. kolejka

Pogoń – Górnik

Znowu fajne wyniki po obu stronach. Pogoń nas do tego przyzwyczaiła, ale Marcin Brosz bardzo różnie w tym sezonie i rundzie wybierał pod kątem Polska vs Reszta Świata. Liczby napawają optymizmem, a w Pogoni cały czas strzelają Polacy. Wiosną tylko jeden gol był autorstwa obcokrajowca, a mowa o dawnych czasach. Od meczu z Wisłą Kraków minęły już ponad dwa miesiące, a wtedy do bramki trafił Alex Gorgon.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/30

Warta – Raków

Jeszcze lepsze liczby w meczu w Grodzisku. Tutaj jednak mały kamyczek do poznańskiego ogródka. Mowa oczywiście o dwóch rzutach karnych, które Warta zmarnowała jeszcze w pierwszej połowie. Uprzedzając fakty, te niestrzelone gole miały wpływ na pojedynek strzelecki w tej kolejce. Dla Zielonych gorsza informacja była taka, że te jedenastki mogły zmienić przebieg spotkania. Mateusz Kupczak strzelał przy 0:0, Mateusz Kuzimski przy 0:1. Co ciekawe gdyby Warta wygrała, byłaby na 4. miejscu po tym spotkaniu!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/31

Lech – Lechia

Ostatnio Lechia trochę spuściła z tonu, ale w Poznaniu została zatrzymana w brutalny sposób. Zdecydowana wygrana Kolejorza, który odniósł pierwsze zwycięstwo pod wodzą Macieja Skorży. Ostatni triumf Lecha wcześniej miał miejsce 1,5 miesiąca temu! Jedynym pozytywem po stronie gości był debiut 17-letniego Filipa Koperskiego.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/32

Śląsk – Podbeskidzie

Kapitalne widowisko we Wrocławiu. Siedem goli, ale mnóstwo zwrotów akcji. 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 3:3 i wreszcie 4:3 po golu w 95. minucie meczu. Przy takich emocjach bardzo szkoda, że nie mogli oglądać tego na żywo kibice. Warto wspomnieć, że pierwszego gola w Ekstraklasie strzelił Konrad Poprawa, który trafił do pierwszego zespołu wraz z przyjściem Jacka Magiery do Śląska. Po drugiej stronie 11. gol Kamila Bilińskiego, który jest najlepszym polskim strzelcem w tym sezonie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/32

Zagłębie – Wisła Kraków

Miedziowi znowu wygrywają, ale to nie może dziwić, skoro masowo gole strzelają Patryk Szysz oraz Filip Starzyński. Ten drugi popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Swoje dorzucił z dystansu Karol Podliński i – uwaga, uwaga – Samuel Mraz. Skoro nawet Słowak strzela, to musi być święto. 4:1 i w ten sposób Zagłębie dołącza do grona drużyn “kibicujących” Rakowowi w finale Pucharu Polski, gdyż ma szansę na czwarte miejsce, które da awans do europejskich pucharów tylko wtedy, gdy częstochowianie wygrają PP.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/30

Jagiellonia – Stal

Mało kto się spodziewał tylu emocji we Wrocławiu, ale dzień później podobny scenariusz w Białymstoku. Tutaj różnica była taka, że bez szczęśliwego zakończenia dla obu ekip. Tyle że znowu Jagiellonia wypuściła dwubramkowe prowadzenie, podobnie jak w Płocku. Było 2:0, a później jeszcze 3:2, ale znowu o sobie dała znać 90. minuta meczu. Wtedy remis mielczanom dał Mateusz Mak.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/30

Piast – Legia

Tym razem udało się Legii uniknąć bezbramkowego remisu i nie było trzeciego z rzędu 0:0. Wszystko za sprawą dośrodkowania Josipa Juranovicia i strzału Rafaela Lopesa. Na plus na pewno liczba Polaków po obu stronach, która była na stałym poziomie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/30

Cracovia – Wisła Płock

Jak zwykle mecz Cracovii, więc wynik grających Polaków w spotkaniu muszą ratować ich rywale. Tym razem jednak pozytywny wynik po stronie Pasów, którzy ponownie wyszli z jednym Polakiem – młodzieżowcem – od pierwszej minuty. Oby już w nowym sezonie zmieniła się ta tendencja, bo naprawdę źle to wygląda.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 12/29

Tym razem remis

Kilka dni wcześniej zdecydowane zwycięstwo Polaków w strzelaniu, a teraz już była bardzo wyrównana kolejka. Można powiedzieć, że mecz we Wrocławiu uratował Polaków, bo tam skończyło się 5:2 na korzyść biało-czerwonych. Z drugiej strony, inna strzelanina, w Białymstoku było niemal odwrotni – 4:2 dla przyjezdnych. W minionej kolejce oglądaliśmy tylko jednego gola młodzieżowca, którego strzelił Michał Skóraś.