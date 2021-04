Napoli – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (22.04.2021)

Ostatnim meczem tej kolejki Serie A b臋dzie pojedynek Napoli z Lazio. Starcie dw贸ch uznanych marek i czo艂owych ekip tego sezonu na P贸艂wyspie Apeni艅skim. Kto zrobi krok ku znalezieniu si臋 w top 4?

Napoli – Lazio zapowied藕 (czwartek, 20:45)

W ostatnich kolejkach Napoli zaliczy艂o potkni臋cia z gigantami Serie A czyli Juventusem i Interem, przez co skomplikowa艂a si臋 ich sytuacja w kontek艣cie walki o czo艂ow膮 czw贸rk臋. Obecnie, ekipa z Neapolu plasuje si臋 na pi膮tej pozycji ze strat膮 czterech punkt贸w do poprzedzaj膮cej ich Atalanty. Z wyj膮tkiem dw贸ch wpadek, o kt贸rym wspomnieli艣my, Napoli radzi艂o sobie w ostatnich tygodniach naprawd臋 nie藕le 鈥 dziewi臋膰 ostatnich kolejek to sze艣膰 zwyci臋stw, dwa remisy i pora偶ka.

Lazio z kolei mo偶e pochwali膰 si臋 kompletem punkt贸w w ostatnich pi臋ciu spotkaniach. Plasuj膮 si臋 oni na sz贸stym miejscu w tabeli ze strat膮 sze艣ciu punkt贸w do Atalanty. Bior膮c pod uwag臋 jeden mecz rozegrany mniej przez Rzymian strata ta wydaje si臋 jak najbardziej do odrobienia. Pierwsz膮 przeszkod膮 b臋dzie jednak Napoli, kt贸re regularnie ogrywa艂o Lazio na przestrzeni ostatnich kilku sezon贸w. Ostatnie starcie zako艅czy艂o si臋 jednak pomy艣lnie dla ekipy Simone Inzaghiego po zwyci臋stwie 2:0.

Napoli – Lazio przewidywane sk艂ady

Napoli:聽Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

Lazio:聽Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Fares; Correa, Immobile

Napoli – Lazio kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to starcie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo Napoli, kurs: 2.10

鈥 remis, kurs: 3.70

鈥 zwyci臋stwo Lazio, kurs: 3.55

Napoli – Lazio fakty meczowe

鈥 zar贸wno Napoli jak i Lazio zdobywa艂y pierwsz膮 bramk臋 w swoich starciach w 6/7 ostatnich przypadk贸w

鈥 Napoli wygra艂o pierwsz膮 po艂ow臋 spotkania w 4/5 ostatnich mecz贸w

鈥 Lazio powy偶ej 2,5 gola w 5/7 ostatnich mecz贸w

鈥 Lazio BTTS w 5/7 ostatnich mecz贸w

Napoli – Lazio nasze typy

Spotkanie zapowiada si臋 niezwykle emocjonuj膮co, gdy偶 obie dru偶yny maj膮 o co walczy膰. Obie te偶 lubuj膮 si臋 w ofensywnej grze, wi臋c liczymy na prawdziwy spektakl.

Napoli 鈥 Lazio | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych i powy偶ej 4 偶贸艂tych kartek @3.50 BETFAN

Napoli 鈥 Lazio | Typ: X @3.70 BETFAN