Wisła Kraków – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2021)

Sobot臋 w Ekstraklasie zako艅czy jak zawsze emocjonuj膮co zapowiadaj膮ce si臋 spotkanie Wis艂y Krak贸w z Cracovi膮. Derby Krakowa wzbudzaj膮 ogromne emocje i nie inaczej jest dzisiaj. Oba kluby s膮siaduj膮 ze sob膮 w tabeli na niskich miejscach, ale kwestia dumy i honoru sprawia, 偶e walki nie powinno zabrakn膮膰.

Wis艂a Krak贸w – Cracovia zapowied藕 (sobota, 20:00)

Wis艂a po niez艂ym dla siebie okresie ponownie popad艂a w spory kryzys, a coraz powa偶niejsze g艂osy m贸wi膮 o tym, 偶e stanowiskiem trenera po偶egna si臋 Peter Hyballa. Nie ma on 艂atwego 偶ycia w Krakowie, a mi艂o艣nicy r贸偶norakich teorii spekuluj膮, 偶e zawodnicy nie s膮 przekonani do metod treningowych szkoleniowca i graj膮 po prostu 鈥瀗a zwolnienie鈥 Niemca. Ostatnie cztery kolejki zdaj膮 si臋 to potwierdza膰, gdy偶 Wis艂a nie zapisa艂a na swoim koncie ani jednego punktu.

Cracovia jest w tabeli Ekstraklasy punkt za odwiecznym rywalem, cho膰 w ostatnim czasie radzi sobie nieco lepiej. Zwyci臋stwo z Lechem Pozna艅 czy te偶 Wis艂膮 P艂ock du偶膮 znacz膮 dla fan贸w ekipy Pas贸w, a zagro偶enie spadkiem oddali艂o si臋 od nich. Starcia bezpo艣rednie pomi臋dzy Cracovi膮 a Wis艂膮 Krak贸w z regu艂y s膮 bardzo zaci臋te, co dobrze pokazuj膮 ostatnie potyczki. Minimalnie lepiej radzi sobie jednak Bia艂a Gwiazda, kt贸ra na pi臋膰 ostatnich mecz贸w wygrywa艂a trzykrotnie.

Wis艂a Krak贸w – Cracovia przewidywane sk艂ady

Wis艂a Krak贸w:聽Lis 鈥 Szot, Szota, Sadlok, Burliga, Starzy艅ski, Kuvelji膰, 呕ukow, Savi膰, Yeboah, Brown Forbes

Cracovia:聽Niemczycki 鈥 Rapa, Szymonowicz, Rodin, Diego, Sadikovic, Dimun, Thiago, van Amersfoort, Hanca, Rivaldinho

Wis艂a Krak贸w – Cracovia kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo Wis艂y Krak贸w, kurs: 2.80

鈥 remis, kurs: 3.25

鈥 zwyci臋stwo Cracovii, kurs: 2.75

Wis艂a Krak贸w – Cracovia fakty meczowe

鈥 Wis艂a Krak贸w 4 pora偶ki z rz臋du

鈥 Wis艂a Krak贸w 6 mecz贸w bez czystego konta

鈥 w spotkaniach bezpo艣rednich poni偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich

Wis艂a Krak贸w – Cracovia nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego meczu, kt贸ry potocznie nazwany mo偶e zosta膰 鈥瀖eczem walki鈥. Obie dru偶yny maj膮 swoje problemy, ale derby rz膮dz膮 si臋 swoimi prawami. Typujemy podzia艂 punkt贸w i gole z obu stron.

Wis艂a Krak贸w 鈥 Cracovia | Typ: X @3.25 BETFAN

Wis艂a Krak贸w 鈥 Cracovia | Typ: Obie dru偶yny zdob臋d膮 bramk臋, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @2.30 BETFAN