Olympique Lyon – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (25.04.2021)

Pora na hit tej kolejki Ligue 1. Pojedynek Olympique Lyon z Lille będzie miał kluczowe znaczenie dla wyniku wyścigu o tytuł mistrzowski. Czy goście wytrzymają presję i wywiozą z Lyonu korzystny dla siebie rezultat?

Olympique Lyon – Lille zapowiedź (niedziela, 21:00)

Piłkarze Olympique Lyon przez długi czas aktywnie uczestniczyli w wyścigu o mistrzowski tytuł. Jednakże zespół wypadł ostatnio z top 3 na rzecz Monaco, do którego traci co prawda zaledwie punkt. Starta gospodarzy do PSG wynosi 5 punktów, z czysto matematycznego punktu widzenia piłkarze Olympique cały czas mają szanse na mistrzowską koronę, w praktyce jednak jest to raczej niemożliwe. Lyon w poprzednich 5 ligowych meczach zanotował 2 wygrane, 2 remisy oraz jedną porażkę. Co ciekawe w żadnym z 9 ostatnich pojedynkach przeciwko Lille zawodnicy Lyonu nie zachowali czystego konta.

Dzięki wczorajszej wygranej wynikiem 3:1 nad Metz, zawodnicy PSG objęli przynajmniej na chwilę prowadzenie w tabeli. Lille do ekipy z Paryża traci w tym momencie 2 punkty, by utrzymać fotel lidera zespół musi po prostu dzisiaj wygrać. Mecze Lille z Lyonem należały raczej do wyrównanych, w 7 z 9 poprzednich starć tych ekip obie drużyny zdobywały gola. Jednakże mimo sporej rywalizacji, pojedynki między nimi należały do naprawdę czystych, o czym świadczy fakt, że tylko w 2 z ostatnich 9 spotkań tych drużyn sędzia zmuszony był do rozdania więcej niż 4 kartek.

Olympique Lyon – Lille przewidywane składy

Olympique Lyon: Anthony Lopes; Maxwel Cornet, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois; Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Karl Toko Ekambi, Tinotenda Kadewere, Memphis Depay

Lille: Mike Maignan; Reinildo, Sven Botman, Jose Fonte, Mehmet Zeki Celik; Boubakary Soumare, Benjamin Andre, Jonathan Ikone, Jonathan Bamba; Burak Yilmaz, Yusuf Yazici

Olympique Lyon – Lille kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Lyonu – 2.11; remis – 3.40; zwycięstwo Lille – 3.50.

Olympique Lyon – Lille fakty meczowe

– W 8 z 9 bezpośrednich pojedynkach tych ekip obie drużyny strzelały gola.

– W 7 z 9 poprzednich meczach Lyonu padały maksimum 4 kartki.

– W 7 z 9 wcześniejszych spotkaniach Lyonu z Lille sędzia rozdawał maksimum 4 kartki.

Olympique Lyon – Lille nasze typy

Wiele wskazuje, że będzie to bardzo emocjonujące i przede wszystkim wyrównane spotkanie. Między drużynami nie ma raczej złej krwi, o czym świadczy stały under kartkowy w ich poprzednich starciach. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz under 4.5 kartki.

Olympique Lyon – Lille | Typ: BTTS @1.80

Olympique Lyon – Lille | Typ: under 4.5 kartki @1.73