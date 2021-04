Manu Trigueros antybohaterem Villarrealu. Brutalny faul na Messim

Manu Trigueros z Villarrealu okazał się antybohaterem meczu z Barceloną. 29-letni Hiszpan brutalnie zaatakował Lionela Messiego, za co został wyrzucony z boiska.

FC Barcelona wciąż jest w grze o mistrzostwo Hiszpanii. W niedzielnym meczu podopieczni Ronalda Koemana dopisali na swoje konto kolejne trzy punkty. “Blaugrana” na początku meczu straciła gola, ale koniec końców jeszcze do przerwy przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Dwie bramki zdobył Antoine Griezmann, jeszcze w pierwszej połowie ustalając wynik na 2:1 dla “Dumy Katalonii”. Francuz ma ostatnio dobry czas – zanotował przynajmniej jedno trafienie w trzech ostatnich meczach.

O ile bohaterem meczu okazał się Griezmann, na przeciwnym biegunie znalazł się Manu Trigueros. Środkowy pomocnik Villarrealu w 65. minucie został wyrzucony z placu gry po czerwonej kartce. W starciu z Lionelem Messim Hiszpan wyraźnie atakował rywala, a nie piłkę, co zauważył arbiter.

Manu Trigueros sent off for this challenge on Lionel Messi 🤕 pic.twitter.com/XFwL2WaXFG

— Goal (@goal) April 25, 2021