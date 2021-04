Robert Lewandowski może opuścić Bayern Monachium jeszcze przed końcem umowy? To na razie wydaje się nie do pomyślenia, ale według Maxa Bielefelda kapitan reprezentacji Polski jest obiektem zainteresowań trzech klubów.

Ikona Bayernu odejdzie z klubu przed końcem kontraktu?

Robert Lewandowski w ciągu siedmiu lat w Bayernie Monachium zapisał się bardzo wyraźnie w historii klubu. Do jego sukcesów z klubem należy sześć mistrzostw Niemiec, cztery krajowe puchary, a także triumf w Lidze Mistrzów. Dowodem na wpływ “Lewego” na zespół w ostatnich latach jest jego pozycja w rankingu strzelców wszech czasów Bawarczyków. Piłkarz zajmuje w nim drugie miejsce, ustępując tylko Gerdowi Müllerowi.

“Lewy” w Bayernie stał się ikoną i nie ma co do tego cienia wątpliwości. Do tego stopnia, że wiele osób twierdzi, iż to właśnie w Monachium piłkarz zakończy karierę. Ewentualnie mógłby trafić do jednego z klubów amerykańskiej Major League Soccer. Kontrakt piłkarza wygasa jednak w 2023 roku i do tej pory nie wydawało się, że jego przygoda z klubem mogłaby zakończyć się wcześniej.

Trzej giganci rozważają pozyskanie “Lewego”

Jak poinformował Max Bielefeld z “Sky Sport”, Robert Lewandowski wciąż jest na celowniku innych europejskich gigantów. Według niemieckiego dziennikarza, sytuację piłkarza obserwują Paris Saint-Germain, Manchester United i Real Madryt.

Na razie nie wydaje się, żeby kapitan polskiej kadry mógł odejść z Bayernu przed końcem kontraktu. Patrząc jednak na ostatnie zdarzenia w klubie, między innymi rezygnację Hansiego Flicka, nic nie jest niemożliwe.