Austria – Macedonia Północna. Typy, kursy (13.06.2021)

Pierwszy mecz grupy C odbędzie się w Budapeszcie. Tam dojdzie do starcia Austria – Macedonia Północna. Faworytem oczywiście David Alaba i spółka, którzy chcieliby powalczyć o coś więcej niż trzy mecze i do domu. Z drugiej strony drużyna z Bałkanów, dla której sam udział jest już sukcesem.

Austria – Macedonia Północna zapowiedź (niedziela, 13.06.2021, 18:00)

Jedni i drudzy grali z reprezentacją Polski w eliminacjach do tego Euro. Austriacy zajęli drugie miejsce i awansowali bezpośrednio. Z kolei Macedonia Północna wylądowała na trzecim miejscu za… Słowenią. Tyle że jej z pomocą przyszła Liga Narodów. Co prawda Goran Pandev i spółka byli dopiero w grupie D, ale dzięki dobrym wynikom trafili do play-offów. W nich ograli Kosowo oraz Gruzję, dzięki czemu pierwszy raz w swojej krótkiej historii znaleźli się na wielkiej imprezie.

Zresztą dobra jesienną formę podtrzymali wiosną przy okazji startu eliminacji do mundialu w Katarze. Rozpoczęli od minimalnej porażki w Bukareszcie z Rumunią 2:3. Potem jednak planowo ograli Lichtenstein 5:0 i… sensacyjnie pokonali Niemców w Duisburgu 2:1! To pokazuje, że w tej ekipie drzemie potencjał. Jest doświadczony Pandev, ale są też gracze, którzy powinni stanowić o sile Macedonii przez wiele lat – Elmas czy Alioski.

Austria nie może być tak zadowolona z wiosennych meczów eliminacyjnych. Remis w Szkocji, wygrana z Wyspami Owczymi oraz kompromitacja z Danią. Ten ostatni mecz zakończony klęską 0:4 pokazał, że jeszcze trochę pracy przed drużyną. Ledwie 16 minut potrzebowali wówczas goście na strzelenie aż czterech goli. Mimo wszystko potencjał w zespole nadal jest ogromny, zwłaszcza przy wielu ciekawych i głośnych nazwiskach.

Wyraźnym faworytem będą Austriacy i to oni powinni sięgnąć po komplet punktów. Dla Macedonii sam udział w turnieju jest dużym sukcesem. Spodziewamy się tutaj wyniku w okolicach 2:0 dla ekipy Davida Alaby.

