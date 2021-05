Blackpool – Doncaster Rovers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (04.05.2021)

Pora na bardzo ciekawe starcie w League One pomiędzy Blackpool i Doncaster. Gospodarze wygrali dwa poprzednie spotkania, zespół znajduje się w środku walki o jak najwyższe rozstawienie w barażach, dlatego też wydaje się, że komplet punktów jest dla tej ekipy dzisiaj priorytetem.

Blackpool – Doncaster Rovers zapowiedź (wtorek, 20:00)

Piłkarze Blackpool bardzo dobrze zareagowali na dwie kolejne porażki w starciach z Rochdale (0:1) oraz Shrewersbury (0:1). Zespół najpierw pokonał faworyzowany Sunderland (1:0), a następnie ograł Northampton (3:0). Blackpool zajmuje w tym momencie 5 miejsce w tabeli, zespół ma zaledwie 2 punkty przewagi nad Portsmouth oraz tylko samo punktów straty do znajdujących się wyżej Lincoln oraz Sunderlandu. Jak zatem widać, nawet jeden punkt może w ostatecznym rozrachunku mieć kluczowy wpływ na rozstawienie drużyny w barażach o Championship. Ostatnie starcie Blackpool z Doncaster zakończyło się wygraną dzisiejszych gości wynikiem 3:2.

Doncaster po bardzo cennym remisie z Peterborough (2:2) pokonało w średnio przekonującym stylu walczące o utrzymanie Rochdale (2:1). Forma drużyny była do niedawna naprawdę tragiczna, w pewnym momencie Rovers notowali serię 9 spotkań bez wygranej (7 porażek, 2 remisy). Gdyby nie tak tragiczny okres gry, zespół mógłby teraz walczyć o awans do baraży, niestety jednak jego strata do 6. Portsmouth wynosi w tym momencie aż 8 punktów. Mecze pomiędzy Blackpool i Doncaster bywały w przeszłości bardzo wyrównane, obie drużyny w 5 poprzednich starciach wygrały po 2 spotkania, raz natomiast doszło do remisu.

Blackpool – Doncaster Rovers przewidywane składy

Blackpool: Maxwell; Garbutt; Husband; Thorniley; Ballard; Turton; Embleton; Robson; Dougall; Simms; Yates

Doncaster Rovers: Jones; Horton; Butler; Anderson; Wright; Richards; James; Smith; Eyenga – Lokilo; Okenabirhie; John – Jules.

Blackpool – Doncaster Rovers kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Blackpool – 1.55; remis – 4.00; zwycięstwo Doncaster – 5.45.

Blackpool – Doncaster Rovers fakty meczowe

– W 5 z 7 ostatnich starć pomiędzy tymi drużynami, obie ekipy strzelały gola.

– Doncaster nie zachowało czystego konta w żadnym z ostatnich 4 meczów.

– W 6 z 8 ostatnich spotkań Doncaster padały minimum 3 gole.

Blackpool – Doncaster Rovers nasze typy

Gospodarze walczą o jak najlepsze rozstawienie w barażach, do tego ich forma w ostatnich tygodniach jest naprawdę stabilna. Stawiamy dzisiaj na zwycięstwo Blackpool oraz over 2.5 gole w meczu. Defensywa gości nie jest ostatni czasy zbyt szczelna.

Blackpool – Doncaster Rovers | Typ: Blackpool wygra @1.55 STS

Blackpool – Doncaster Rovers | Typ: Powyżej 2.5 gola @1.73 STS