Benfica – FC Porto 🇵🇹 Typy, kursy (06.05.2021)

Pora na wielki hit w lidze portugalskiej, który może mieć istotne znaczenie dla walki o mistrzowski tytuł. Benfica podejmie dzisiaj Porto, która z ekip odniesie wygraną?

Benfica – FC Porto zapowiedź (czwartek, 19:30)

Benfica w walce o tytuł jest raczej outsiderem. Zespół traci na ten moment do Sportingu aż 10 punktów. Tak naprawdę piłkarze z Lizbony w dzisiejszym meczu mogą po prostu pokrzyżować mistrzowskie plany FC Porto, bowiem nawet potencjalna wygrana niespecjalnie zwiększa ich szanse na zdobycie tytułu. Benfica grała ostatnio naprawdę dobrze, gdyby nie wpadka z Gil Vicente (1:2), zespół mógłby pochwalić się serią 11 wygranych z rzędu! Co więcej, podczas tej niebywałej serii, piłkarze z Estadio da Luz zanotowali aż 8 czystych kont. Stołeczna drużyna nie wygrała żadnego z ostatnich 5 meczów przeciwko Porto, poprzednie starcie tych ekip zakończył się remisem (1:1), w pozostałych meczach górą były Smoki.

Porto cały czas goni Sporting. Piłkarze Conceicao zaliczyli ostatnio wpadkę z Moreirense. Mecz ten zakończył się remisem 1:1, przez co strata do Sportingu ponownie wzrosła do 6 punktów. Smoki również znajdują się w kapitalnej formie, w 10 poprzednich meczach zespół zanotował 8 wygranych, porażkę oraz remis. Warto jednak zaznaczyć, że jedyną przegraną Porto odniosło w Lidze Mistrzów, w pojedynku przeciwko Chelsea. Goście strzelali gola w każdym z 7 poprzednich spotkań z Benfiką, co więcej zespół na przestrzeni tych meczów aż sześciokrotnie otwierał wynik spotkania.

Benfica – FC Porto przewidywane składy

Benfica: Leite; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Goncalves, Weigl, Pizzi, Grimaldo; Silva, Seferovic, Everton

FC Porto: Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Diaz, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi

Benfica – FC Porto kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Benfiki – 2.35; remis – 3.35; zwycięstwo Porto – 2.95.

Benfica – FC Porto fakty meczowe

Porto nie przegrało żadnego z ostatnich 5 spotkań z Benfiką.

W 5 z 7 poprzednich meczów między tymi ekipami, obie drużyny strzelały gola.

Porto zdobywało bramkę w każdym z 7 wcześniejszych starć przeciwko Benfice.

Benfica – FC Porto nasze typy

Stawka tego spotkania jest wysoka, szczególnie dla piłkarzy Porto. Obie ekipy znajdują się obecnie w wyśmienitej formie, jednak pamiętać należy, iż to Smoki zdominowały w ostatnich latach rywalizację między tymi drużynami. Stawiamy dzisiaj na remis oraz btts. Wiele wskazuje, że będzie to wyborne widowisko.

Benfica – FC Porto | Typ: X @3.35 BETFAN

Benfica – FC Porto | Typ: Obie drużyny strzelą gola, powyżej 8 rzutów rożnych @3.00BETFAN