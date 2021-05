Wolverhampton – Brighton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (09.05.2021)

Pierwszym niedzielnym spotkaniem w Premier League b臋dzie starcie ekipy Wolverhampton z Brighton. Obie dru偶yny maj膮 w swoich sk艂adach wielu solidnych zawodnik贸w, kt贸rzy na pewno mog膮 zapewni膰 dobre widowisko i fani raczej nie powinni narzeka膰 na nud臋 podczas ogl膮dania tego starcia. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 jednak wygranej go艣ci, kt贸rzy na boisku prezentuj膮 si臋 lepiej, cho膰 punkt贸w od gospodarzy maj膮 mniej. Mo偶na jednak spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego spotkania, kt贸re b臋dzie sta艂o na ca艂kiem wysokim poziomie.

Wolverhampton – Brighton zapowied藕 (niedziela, 13:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno liczyli na troch臋 lepsze wyniki w tym sezonie. Sta艂o si臋 jednak inaczej i zawodnicy Wolverhampton mog膮 teraz co najwy偶ej ju偶 tylko powalczy膰 o miejsce w czo艂owej dziesi膮tce, a i tak nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, bo strata jest a偶 sze艣ciopunktowa. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i na pewno nie mo偶na skre艣la膰 gospodarzy dzisiejszego spotkania z walki o jak najlepsz膮 mo偶liw膮 pozycj臋 na koniec tego sezonu.

Dla go艣ci ten sezon r贸wnie偶 by艂 ci臋偶ki, bo bardzo ci臋偶ko grali oni dobry futbol, ale nie zdobywali punkt贸w. Priorytetem na lato b臋dzie zapewne napastnik, kt贸ry pozwoli ekipie Brighton wygrywa膰 lub przynajmniej remisowa膰 niekt贸re mecze. Utrzymanie go艣cie maj膮 ju偶 praktycznie w gar艣ci i to by艂 g艂贸wny cel na ten sezon od po艂owy rozgrywek. Dzisiaj o wygran膮 nie b臋dzie 艂atwo, ale by膰 mo偶e zawodnicy Brighton pokonaj膮 swoich rywali.

Wolverhampton – Brighton przewidywane sk艂ady

Wolverhampton:聽Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Kilman; Dendoncker, Moutinho; Otasowie, Vitinha, Traore; Silva

Brighton:聽Sanchez; White, Dunk, Webster; Veltman, Gross, Bissouma, Burn; Trossard, Welbeck; Maupay

Wolverhampton – Brighton kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Brighton. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.30. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Wolverhampton 鈥 Brighton, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.35. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.35.

Wolverhampton – Brighton fakty meczowe

Na ostatnich 7 mecz贸w Wolverhampton w a偶 5 fani zobaczyli mniej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 5 mecz贸w Brighton w a偶 4 by艂o wi臋cej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

Na ostatnich 10 spotka艅 gospodarzy w a偶 9 by艂o mniej ni偶 4.5 kartek.

Wolverhampton – Brighton nasze typy

Cho膰 to gospodarze s膮 wy偶ej w ligowej tabeli, to bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej go艣ci, kt贸rzy na boisku mimo wszystko z regu艂y wygl膮daj膮 lepiej i brakuje im tylko skuteczno艣ci. Mimo wszystko fani mog膮 spodziewa膰 si臋 ciekawego starcia, kt贸re powinno sta膰 na ca艂kiem wysokim poziomie. Go艣cie wygrali sw贸j ostatni mecz i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e tym razem r贸wnie偶 b臋d膮 chcieli si臋gn膮膰 po trzy punkty i na pewno jest to bardzo realna opcja.

Wolverhampton 鈥 Brighton | Typ: Brighton @2.30 BETFAN

Wolverhampton 鈥 Brighton | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 2 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @3.45 BETFAN