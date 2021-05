Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 🇩🇪 Typy, kursy (9.05.2021)

Eintracht Frankfurt właśnie wypadł z pierwszej czwórki Bundesligi. Czy będzie w stanie jeszcze do niej wrócić?

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz zapowiedź

Frankfurtczycy padli ofiarą znakomitej formy Borussii Dortmund. Podczas gdy żółto-czarni kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa, podopieczni Adiego Huttera przegrali dwa z trzech ostatnich meczów. Przez co w tabeli ligi niemieckiej są już na 5. miejscu i do czwartego BVB tracą dwa „oczka”.

FSV Mainz z kolei w dalszym ciągu nie spuszcza z tonu. W poniedziałek piłkarze Bo Svsenssona zremisowali z Herthą Berlin 1:1. Dla zespołu z Moguncji był to ósmy mecz bez porażki.

W pierwszej rundzie, na Opel-Arenie lepsi byli goście, wygrywając 2:0.

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz kursy

Faworytem bukmacherów są gospodarze. Kurs na Eintracht to 1,83. Kurs na Mainz to 4,01, zaś kurs na remis to 4,10.

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz fakty meczowe

– FSV Mainz jest niepokonany od ośmiu gier;

– Eintracht jest niepokonany u siebie od 17 meczów;

– FSV Mainz wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów wyjazdowych;

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz nasze typy

Los Eintrachtu wciąż jest w jego rękach. W przypadku wygranej, gracze Huttera wrócą na czwartą pozycję, dającą prawo gry w Lidze Mistrzów. Przewidujemy zatem, że wspaniała passa FSV Mainz dobiegnie w niedzielę końca.

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz | Typ: powyżej 2,5 gola @1,48 Totolotek

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz | Typ: obie drużyny strzelą @1,49 Totolotek