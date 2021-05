Żona Marko Vesovicia krytykuje Legię. “Czy tak postępuje rodzina?”

Marko Vesović to jeden z piłkarzy Legii, którym kończy się kontrakt. W niedzielny wieczór żona piłkarza opublikowała na Instagramie serię postów, w których skrytykowała traktowanie męża przez klub.

Kontuzja zatrzymała dobre występy Vesovicia

Marko Vesović jest piłkarzem Legii Warszawa od blisko trzech i pół roku. Od samego początku przygody z klubem grał regularnie w pierwszym składzie, a z czasem stał się jego kluczową postacią. Można powiedzieć, że szczytem jego formy w barwach Legionistów był sezon 2019/2020, gdy zdobył gola oraz zaliczył sześć asyst i był ważną postacią zespołu, który zdobył mistrzostwo Polski.

W czerwcu ubiegłego roku Marko Vesović zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Z tego powodu przez blisko rok nie pojawił się na boisku. Nie wystąpił jednak w pierwszej drużynie, a w rezerwach, gdzie zagrał przeciwko Unii Skierniewice i drugiemu zespołowi Jagiellonii Białystok.

“Zostawiacie go samego, na wózku”

W niedzielę głos w sprawie ostatnich miesięcy Marko Vesovicia zabrała jego żona Tamara, która skrytykowała działanie klubu. Małżonka Czarnogórca zarzuca Legii brak wsparcia dla piłkarza w trakcie, gdy ten był kontuzjowany.

– Gdy twój najlepszy piłkarz doznaje kontuzji, dając z siebie 101 procent dla klubu, a wy zostawiacie go samego, na wózku, by dostał się do Francji na zabieg – czy tak działa rodzina? Kiedy mówicie mu, że nie możecie pokryć kosztów operacji i rehabilitacji – czy tak postepuje rodzina? Gdy mówicie, że musi przerwać rehabilitację i natychmiast wrócić do klubu i jego stan pogarsza się o 80 procent, bo nie macie lekarzy – czy tak postępuje rodzina? – napisała Tamara Vesović na Instagramie.

“Mówicie, że nie macie środków na zakup nowych zawodników”

Żona Marko Vesovicia opowiedziała także o negocjacjach kontraktowych męża z Legią Warszawa.

– Gdy mówicie, że Marko chce wielkich pieniędzy, a nawet nie zapraszacie go na rozmowy – czy to nie jest kłamstwo? Gdy mówicie, że nie macie środków na zakup nowych piłkarzy i przedłużanie kontraktów waszych najlepszych zawodników, a potem dajecie kontrakt nowemu piłkarzowi za kwotę siedmiu kontraktów innych graczy – czy to nie jest kłamstwo? – zapytała Tamara Vesović.

Poniżej pełny zapis wypowiedzi żony piłkarza Legii.

Fot. Instagram, via Sport.tvp.pl

Fot. YouTube/Golf News PL