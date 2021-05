Osasuna – Cadiz 🇪🇸 Typy, kursy (11.05.2021)

Stolica Navarry, Pampeluna ugości pierwsze spotkanie 36. kolejki LaLiga. Osasuna – Cadiz to mecz, który raczej nie niesie za sobą wielkich emocji. Jedni i drudzy mają już swoje – utrzymanie w lidze. Może jednak dzięki temu, na większy luzie zagrają fajny mecz.

Osasuna – Cadiz zapowiedź (wtorek, 19:00)

Ostatnie tygodnie dla obu drużyn były bardzo różne. Osasuna po niezłej serii, teraz zdobyła 1pkt w trzech meczach. Trzeba jednak mocno rozgrzeszyć ekipę Jagoby Arrasate, gdyż na ich drodze były trzy wyjazdy. Z Vigo i Valdebebas nie przywieźli punktów, ale w Bilbao udało się zgarnąć cenny remis. Generalnie Osasuna ma udany sezon, bo tak trzeba nazwać miejsce na początku drugiej dziesiątki. Oczywiście nie są klubem, który się ogląda w miłą chęcią. Zaledwie 33 strzelone gole oznaczają zdobywanie bramek rzadziej niż, co 90 minut.

Jeszcze gorzej pod tym względem wygląda Cadiz. Drużyna Alvaro Cervery przez wielu była i jest uważana za najbrzydziej grającą w TOP5 ligach. Ale w przyszłym sezonie nadal będą mogli tam występować, bo taktyka tego kontrowersyjnego trenera sprawdziła się w 100%. Beniaminek wielokrotnie irytował, ale ogrywał największych, nawet na ich obiektach. Teraz sobie zapewnił utrzymanie, dzięki ostatnim trzem spotkaniom. Najpierw remis w Valladolid, a potem ograli Granadę i Hueskę.

Fakty meczowe

W pierwszym meczu Osasuna wygrała 2:0 na wyjeździe

Dzisiejsi rywale sąsiadują z sobą w tabeli. Cadiz jest 11. a Osasuna 12.

Oba zespoły strzelają średnio mniej niż jednego gola na mecz

Osasuna – Cadiz kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Osasuna wygra, kurs: 2,02

Cadiz wygra, kurs: 4,00

Remis, kurs: 3,35

Osasuna – Cadiz typy

Jedni i drudzy raczej nie należą do najciekawiej grających drużyn w LaLiga. Jednak mają już spokój i w ostatnich tygodniach trochę więcej goli oglądamy w meczach z ich udziałem. Może to ich zachęca do odważniejszej gry…

Typ: Obie strzelą @ 1,97 TOTALbet