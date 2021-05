EuroTrip #1: Rzym

Znamy reprezentacje i ich kadry na Euro 2020. Wiemy także, gdzie zagra reprezentacja Polski i pozostałe kraje podczas tej imprezy. Czas poznać miasta gospodarzy turnieju! Ruszamy z nowym cyklem, w którym zapoznacie się z miejscami, które odwiedzą piłkarze i kibice. Większość rzeczy mogliście już przeczytać w internecie, ale w każdym odcinku traficie na perełki, o których istnieniu nie mieliście pojęcia. Zaczynamy od Rzymu!

Wśród waszych znajomych zapewne wiele jest osób, które były w Rzymie przynajmniej raz. Nic dziwnego! To jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie. Stolica Włoch to mnóstwo zabytków, siedziba papieża, a także miasto derbowe, w której piłka nożna odgrywa niezwykle ważną rolę. To właśnie Rzym ugości cztery mecze nadchodzącego Euro, w tym mecz otwarcia!

Wypad do Rzymu to często weekendowy “city break”, jak lubią pisać strony o tematyce podróżniczej. Gdyby jednak zliczyć wszystkie atrakcje Wiecznego Miasta, prawdopodobnie trzeba byłoby spędzić kilkanaście dni, by obejść i sprawdzić każdą ciekawostkę. Koloseum, Forum Romanum, Panteon, Watykan, Fontanna di Trevi, Zatybrze, Piazza de Spagna oraz Schody Hiszpańskie, na których jedzenie czegokolwiek skończy się – w najlepszym razie – upomnieniem od policji lub mandatem! Skoro już jesteśmy przy tym miejscu i policji, warto przypomnieć wyjazd kibiców Feyenoordu do Rzymu, gdy mocno dali się we znaki miejscowym stróżom prawa. Niestety przy okazji ucierpiały też zabytki…

Rzym to także bardzo chętnie odwiedzane miasto przez… filmowców. Fani Netflixa skojarzą stolicę Włoch z serialem Suburra o lokalnych grupach przestępczych i przenikającym się półświatku z najwyższymi miejskimi władzami oraz sprawami watykańskimi. Wcześniej popularnym serialem był… “Rzym”, produkcji HBO. Tutaj jednak mowa o podłożu historycznym.

Jak informuje portal Moviesroom.pl tam Martin Scorsese kręcił… Gangi Nowego Jorku, a Sergio Leone westerny! Zresztą w Rzymie kręcono także zdjęcia odwzorowujące Jerozolimę. Kiedyś w roli księżniczki Anny, Rzym odwiedzała Audrey Hepburn, a współcześnie zrobili to Woody Allen z filmem Zakochani w Rzymie czy James Bond w produkcji Spectre.

Stolica świata katolickiego

Mówi się, że Mediolan jest jedną ze stolic mody, ale to Rzym ma największe znaczenie we Włoszech pod kątem politycznym, w wielu aspektach. W końcu tam są… dwie stolice. Jedna, oczywiście ta włoska, a druga to stolica świata katolickiego. Watykan jako miasto-państwo to przecież siedziba papieża. Jeśli myśleliście, że monarchie absolutne to przeszłość lub domena państw trzeciego świata, gdzie występuje jedynowładztwo, jesteście w błędzie. Watykan to teokratyczna monarchia absolutna, czytaj: państwo wyznaniowe.

Dzisiaj rola Watykanu może nie jest tak wielka, jak kilka wieków temu. Nadal jednak odgrywa niebagatelną rolę nie tylko religijną, ale także polityczną. Mianowanie nuncjuszy apostolskich, czytaj: ambasadorów Watykanu, przyjmowanie delegacji głów największych światowych mocarstw czy odwiedzanie innych państw to tylko wierzchołek zadań reprezentacyjnych papieża.

Watykan to przecież miejsce kultu dla wszystkich wierzących katolickich. Wiele świątyń z tą najważniejszą – Bazyliką św. Piotra i placem jego imienia. Także Kaplica Sykstyńska i wiele innych, które niemal każdy turysta odwiedza. Warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Latem krótkie spodenki wskazane w większości miejsc, tutaj mogą uniemożliwić wejście. Ochrona zwraca uwagę na zachowanie powagi w takich miejscach. Nie zabraknie także wzmożonych kontroli bezpieczeństwa. Prześwietlanie bagaży, bramki niczym na lotnisku to dzisiaj standard w takich miejscach, które są narażone na ataki terrorystyczne.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Stare jak świat powiedzenie, dzisiaj może już nie jest tak aktualne. Mimo wszystko dostać się do stolicy Włoch – w normalnych czasach – jest niezwykle łatwo. Dwa lotniska – Fiumcino i Ciampino – to zapewne główne miejsce, do którego będą docierać kibice podczas Euro. Na to pierwsze lotnisko dostaniemy się m.in. za sprawą PLL Lot, choć taka przyjemność do tanich raczej nie będzie należeć. Znacznie tańszą opcją są loty jedną z ulubionych linii Polaków – Ryanairem. Wówczas lecimy na Ciampino za mniejsze pieniądze, a ponadto jest opcja wyboru kilku miast. Irlandzki przewoźnik oferuje loty z Modlina, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

To najkrótsza opcja i bezpośrednia. Wśród lotniczych połączeń z Polski można wybrać mnóstwo innych lokalizacji. Wtedy jednak trzeba pamiętać o sprawdzeniu rozkładów włoskich pociągów lub autobusów. Mowa tutaj o Neapolu, Florencji czy Bolonii w kolejności od najbliższej do najdalszej podróży – różnice pomiędzy 220km a prawie 380km.

Są jeszcze opcje samochodowe czy autobusowe. Ta druga również będzie droga, poza tym niezwykle męcząca. Samochód to wybór dla tych, którzy chcą być bardziej mobilni na miejscu. Według google maps mówimy o podróży, która potrwa niemal 20 godzin, gdyż do przejechania jest kilka państw. Można wybrać opcje z dwoma: Czechy i Austria, ale są i inne. Np. Słowacja, Węgry, Słowenia.

Podróżowanie po Rzymie

Dla turysty głównym środkiem transportu powinny być… nogi. Dzięki nim możemy zobaczyć najwięcej. Wówczas nie jeździmy tylko od punktu A do B, tylko zahaczamy o wiele rzeczy, których nie ma w przewodnikach turystycznych. Zresztą w niektórych miejscach – Zatybrze – samochód czy autobus raczej nie jest potrzebny. Wąskie i ciasne uliczki nie pomogą nam w manewrowaniu, a zamiast cieszyć się ze zwiedzania… będziecie się martwić o auto. Styl włoskich kierowców jest znany, a drogowe “obcierki” na porządku dziennym. Stąd też lepiej podjechać w okolice miejsc docelowych komunikacją zbiorową. Najwygodniejsze będzie metro. To nie jest poziom Londynu czy Madrytu, ale nie można narzekać i w większość miejsc dostaniecie się bez kłopotu.



Stadio Olimpico

Dla kibiców na Euro najważniejszym obiektem będzie jednak Stadio Olimpico. Stadion robiący ogromne wrażenie, położony z dala od najchętniej odwiedzanych ulic miasta. Charakterystyczny wygląd, z bieżnią daje obraz stadionu w starym stylu. Z jednej strony taki jest, a z drugiej wielokrotnie był odrestaurowany.

Jednego nie można mu zabrać. Historii! Trochę ważnych meczów odbyło się w historii Stadio Olimpico. Między innymi tam swoją pierwszą Ligę Mistrzów wygrał Pep Guardiola, gdy Barcelona wygrała z Manchesterem United 2:0 w finale sezonu 2008/2009. Rzymski obiekt gościł wiele razy najważniejsze mecze. Były finały Euro – 1968 i 1980 oraz mundialu w 1990. Ponadto dwie Ligi Mistrzów, dwa Puchary Europy, a nawet Puchar Interkontynentalny w 1973 roku, gdy Independiente ograło Juventus.

Trzeba pamiętać, że Olimpico to stadion wielofunkcyjny. Poza bieżnią lekkoatletyczną, może przekształcić się także w arenę dla rugbystów. To tam reprezentacja Włoch pokonała Francję i Irlandię w ramach Pucharu Sześciu Narodów 2013.

Polskie akcenty na Olimpico

Kilku Polaków biegało i biega(!) po murawie Stadio Olimpico. Oczywiście nam najlepiej kojarzy się Zbigniew Boniek w barwach Romy. Dla tego samego klubu grał też duet golkiperów z obecnych czasów. Wojciech Szczęsny odbudował się po czasach Arsenalu i zbudował renomę, dzięki której trafił do Juventusu. Łukasz Skorupski trafił po udanych przygodach w Empoli.

Niedawno debiutu doczekał się Nicola Zalewski. Najpierw gol z Manchesterem United w Lidze Europy, a kilka dni później asysta w ligowym debiucie. Być może w następnych sezonach czekają nas polskie derby Rzymu. W końcu po drugiej stronie barykady po debiucie jest także Szymon Czyż. Co ciekawe w jego przypadku mowa o meczu w… Lidze Mistrzów przeciwko Club Brugge.

Mecze Euro w Rzymie:

11 czerwca: Włochy – Turcja

16 czerwca: Włochy – Szwajcaria

20 czerwca: Włochy – Walia

3 lipca: 1/4 finału

Szansę Polaków na występ w Rzymie? Niewielkie, gdyż potrzebne są dwa warunki. Zwycięstwo w grupie E oraz pokonanie rywala w 1/8 finału, którym byłaby trzecia drużyna z grup A/B/C/D.