Mateusz Klich z “polskim” rekordem Premier League

Mateusz Klich w meczu z Burnley zdobył swoją trzecią bramkę w tym sezonie. Tym samym piłkarz ustanowił “polski” rekord Premier League.

Dobry sezon Leeds i reprezentanta Polski

Mateusz Klich może być zadowolony ze swojego debiutanckiego sezonu w angielskiej elicie. Jego Leeds już dawno zapewniło sobie utrzymanie i co więcej – może zakończyć rozgrywki w górnej dziesiątce. Aktualnie “Pawie” znajdują się na 10. lokacie, gromadząc 53 punkty. Na dwie kolejki przed końcem zespół zresztą wciąż ma matematyczne szanse na grę w pucharach. Choć to raczej mało prawdopodobne, że drużyna awansuje choćby do Ligi Konferencji, jej postawa zasługiwała często na pochwały.

Nie da się ukryć, że reprezentant Polski był ważnym ogniwem swojego zespołu. Od początku rozgrywek opuścił zaledwie jedno spotkanie, a w pozostałych grał przynajmniej przez ostatnie minuty. W 35 meczach piłkarz zdobył trzy gole i zaliczył pięć asyst.

Klich pobił rekord

Ostatnie trafienie Mateusz Klich zanotował w sobotnim starciu z Leeds. 30-latek otworzył wynik meczu z Burnley, który jego drużyna wygrała aż 4:0. Pozostałe gole dla zespołu Marcelo Bielsy zdobyli Jack Harrison oraz Rodrigo (dwie).

Tym samym Mateusz Klich pobił “polski” rekord bramkowy w Premier League. Do tej pory, z dwoma trafieniami w sezonie, piłkarz dzielił go z Janem Bednarkiem. Teraz jednak najlepszy wynik spośród występów Polaków w angielskiej elicie należy już wyłącznie do niego.