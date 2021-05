Zlatan Ibrahimović nie pojedzie na Euro 2020. Powodem kontuzja kolana

Zlatan Ibrahimović miał spędzać sen z powiek polskich piłkarzy, którzy podczas Euro 2020 zmierzą się ze Szwecją. Jak się jednak okazuje, gwiazdor Milanu nie będzie mógł zagrać na turnieju.

Wielki powrót do kadry przed zakończeniem kariery

Zlatan Ibrahimović w tym roku będzie świętować swoje czterdzieste urodziny. Chociaż organizm już czasami mu nie pozwala na to, by rozgrywać mecze w pełnym wymiarze czasowym, to wciąż potrafi zachwycać na boisku. W tym sezonie Serie A Szwed zagrał w 19 meczach, w których zdobył 15 goli, co jest najlepszym wynikiem w zespole Milanu w aktualnych rozgrywkach.

39-latek kilka lat temu zrezygnował z gry w reprezentacji Szwecji, aczkolwiek ostatnio zdecydował się na powrót. Piłkarz wystąpił już w marcowych starciach z Gruzją i Kosowem, w których zaliczył asysty. Wydawało się, że Euro 2020 to turniej, na który “Ibra” na pewno pojedzie i po jego zakończeniu już oficjalnie pożegna się z barwami narodowymi.

“Ibra” nie zagra na Euro

Teraz jest już jednak pewne, że Zlatan Ibrahimović nie zagra na mistrzostwach Europy. Szwed w niedawnym meczu z Juventusem doznał kontuzji kolana, przez co musiał opuścić plac gry w 66. minucie. Jak się jednak okazuje, gwiazdora Milanu czeka dłuższa przerwa. Piłkarz nie będzie mógł wznowić treningów przez najbliższe sześć tygodni, co wyklucza go z udziału w Euro 2020.

– Rozmawiałem dziś ze Zlatanem, który niestety przekazał mi, że ten uraz wykluczy go z udziału w Euro. To oczywiście bardzo przykra wiadomość, przede wszystkim dla niego, ale również dla nas. Mam nadzieję, że zobaczymy go znów na boisku tak szybko, jak to możliwe – przekazał za pośrednictwem szwedzkiej federacji selekcjoner tamtejszej kadry Janne Andersson.

Tym samym Szwecja w meczu z Polską będzie musiała sobie radzić bez Ibrahimovicia. Starcie zespołów odbędzie się 23 czerwca, na zakończenie fazy grupowej rozgrywek.