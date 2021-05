Sporting Gijon – UD Las Palmas 🇪🇸 Typy, kursy (20.05.2021)

Walczący o baraże Sporting Gijon podejmie dzisiaj Las Palmas. Goście na tym etapie rozgrywek nie grają już kompletnie o nic. Która z drużyn pokusi się zatem o wygraną?

Sporting Gijon – UD Las Palmas zapowiedź (czwartek, 19:00)

Forma piłkarzy Sportingu w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia. Gospodarze w poprzednich 10 spotkaniach zanotowali zaledwie 2 wygrane, 4 remisy oraz 4 porażki. W pewnym momencie zespół notował serię aż 5 meczów bez wygranej. W miniony weekend ekipa z Gijon poległa w starciu ze świetnie dysponowaną Gironą (0:1). Tym samym piłkarze z Asturii, mając 61 punktów na koncie zajmują ostatnie miejsce gwarantujące grę w barażach. W każdym z 6 poprzednich meczach Sportingu padały maksimum 2 gole. Co więcej w 6 z 8 wcześniejszych pojedynkach ekipy z Gijon z piłkarzami Las Palmas również padały co najwyżej 2 bramki.

To kolejny stracony sezon dla Las Palmas. Zespół z Wysp Kanaryjskich ma na swoim koncie 50 punktów, co z kolei gwarantuje mu dopiero 13 miejsce w stawce. Drużynie tak naprawdę bliżej jest do strefy spadkowej (9 punktów) niż do miejsc gwarantujących baraże (11 punktów). Na przestrzeni poprzednich 10 spotkań, goście wygrali tylko 2 razy, do tego zespół zanotował aż 6 remisów oraz 2 porażki. Podobnie jak w przypadku Sportingu, w meczach Las Palmas również nie pada ostatnio wiele bramek. Aż 6 z 7 wcześniejszych meczów tej ekipy zamknęło się w granicy 2 goli.

Sporting Gijon – UD Las Palmas przewidywane składy

Sporting Gijon: Marino; Garcia; Lopez; Babin; Milovanov; Gragera; Fuego; Gaspar; Garcia; Garcia; Djurdjevic

UD Las Palmas: Alvaro Valles; Diez; Alex Suarez; Cardona; Ramirez; Clemente Mues; Gonzalez; Ruiz; Crespo Garcia; Jese; Araujo

Sporting Gijon – UD Las Palmas kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Sportingu: 1.73

remis: 3.30

zwycięstwo Las Palmas: 5.60

Sporting Gijon – UD Las Palmas fakty meczowe

Obie ekipy wygrały na przestrzeni ostatnich 10 meczów zaledwie dwukrotnie.

W 6 ostatnich spotkaniach Sportingu padały maksimum 2 gole.

W 6 z 7 wcześniejszych meczach Las Palmas padały maksimum 2 bramki.

Sporting Gijon – UD Las Palmas nasze typy

Obie drużyny dalekie są od optymalnej formy. Co za tym idzie, stawiamy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole. Sporting co prawda walczy o baraże, jednak forma gospodarzy nie jest wystarczająco przekonująca by stawiać na ich wygraną.

Sporting Gijon – UD Las Palmas | Typ: X @3.30 BETFAN

Sporting Gijon – UD Las Palmas | Typ: under 2.5 gole @1.52 BETFAN