Górnik Polkowice awansował do 1. Ligi!

Górnik Polkowice w środowym meczu pokonał Znicza Pruszków 1:0 i zapewnił sobie awans do 1. Ligi. Tym samym zespół z Dolnego Śląska wróci na drugi poziom rozgrywkowy po dziewięciu latach.

Dobre wejście do 2. Ligi

Górnik Polkowice pojawił się w drugiej lidze dopiero w ubiegłym sezonie. Chociaż początki zespołu na trzecim poziomie rozgrywkowym nie były łatwe, w rundzie wiosennej polkowiczanie byli przez moment blisko baraży. Ostatecznie zespół zakończył sezon 2019/2020 na 11. miejscu, aczkolwiek do play-offów o awans zabrakło mu tylko trzech punktów.

Awans na trzy kolejki przed końcem

Następny sezon w wykonaniu zespołu z Dolnego Śląsku okazał się jednak jeszcze lepszy. Po odejściu Enkeleida Dobiego zespół przejął Janusz Niedźwiedź i okazał się to dobry wybór. Jak się okazało, nowy szkoleniowiec poprowadził piłkarzy z Polkowic do awansu. Od początku sezonu Górnik zajmował czołowe miejsca w tabeli. Za to w rundzie wiosennej drużyna wykorzystała niepowodzenia rywali w walce o grę w pierwszej lidze, którzy w ostatnim czasie często tracili punkty.

Decydujące dla podopiecznych Janusza Niedźwiedzia okazało się starcie ze Zniczem Pruszków. Do przerwy polkowiczanie remisowali, natomiast w 56. minucie gola, który jak się okazało – był na wagę awansu, zdobył Maciej Bancewicz. Tym samym zespół na trzy kolejki przed końcem umocnił się na fotelu lidera i zapewnił sobie awans do najwyższej ligi. Ze względu na wymogi licencyjne, w rundzie jesiennej przyszłego sezonu Górnik zagra na Stadionie Miejskim w Lubinie.

Tym sposobem Górnik Polkowice wrócił do 1. Ligi po dziewięciu latach, gdy zespół występował na tym poziomie w sezonie 2011/2012. To oznacza, że na drugim poziomie ligowym zagra kolejny klub z ekstraklasową przeszłością.