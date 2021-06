🇧🇾 Białoruś – Azerbejdżan 🇦🇿 Typy, kursy (02.06.2021)

W zdecydowanej wi臋kszo艣ci mecz贸w towarzyskich, kt贸re s膮 rozgrywane w ostatnich dniach mamy ekipy, kt贸re przygotowuj膮 si臋 do Euro 2020. W spotkaniu Bia艂orusi z Azerbejd偶anem takich ekip nie ma, a dru偶yny skupiaj膮 si臋 na nadchodz膮cych meczach w eliminacjach do Mistrzostw 艢wiata. Kto zaprezentuje si臋 z lepszej strony?

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an zapowied藕 (艣roda, 18:00)

Faworytem tej potyczki wydaje si臋 by膰 ekipa gospodarzy, kt贸ra w ostatnich miesi膮cach przeplata艂a lepsze mecze z gorszymi. Bia艂orusini nie zdo艂ali zakwalifikowa膰 si臋 do Euro 2020 zajmuj膮c w swojej grupie eliminacyjnej czwarte miejsce, wyprzedzaj膮c tylko reprezentacj臋 Estonii. W dywizji C Ligi Narod贸w zaprezentowali si臋 jednak z lepszej strony, gdy偶 potrafili do ko艅ca walczy膰 o awans do wy偶szej dywizji, pozwalaj膮c si臋 wyprzedzi膰 na ostatniej prostej Albanii. Pocz膮tek eliminacji do Mistrzostw 艢wiata to trzy punkty w dw贸ch meczach, co jest dobrym rezultatem, bior膮c pod uwag臋, 偶e mierzyli si臋 oni ju偶 z reprezentacj膮 Belgii.

Azerbejd偶an nie mo偶e pochwali膰 si臋 takimi rezultatami. Ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro z dorobkiem zaledwie jednego punktu, trzecie miejsce w grupie 1. dywizji C Ligi Narod贸w oraz pora偶ki na starcie eliminacji do mistrzostw 艣wiata i w meczach towarzyskich. W ostatnich 14 spotkaniach Azerowie potrafili skromnie pokona膰 tylko reprezentacj臋 Cypru, co doskonale obrazuje ich fataln膮 dyspozycj臋.

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Bia艂orusi, kurs: 2.27

remis, kurs: 2.95

zwyci臋stwo Azerbejd偶anu, kurs: 3.30

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an fakty meczowe

Azerbejd偶an 4 pora偶ki z rz臋du

Azerbejd偶an 9 mecz贸w bez zwyci臋stwa

Powy偶ej 4,5 gola w 4/6 ostatnich mecz贸w Bia艂orusi

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an nasze typy

W tym starciu spodziewamy si臋 wielu trafie艅, na co mog膮 wskazywa膰 ostatnie starcia reprezentacji Bia艂orusi. My艣limy, 偶e Azerowie nie pozostan膮 bierni, gdy偶 ich dzisiejszy rywal jest spokojnie 鈥瀌o ugryzienia鈥.

Bia艂oru艣 鈥 Azerbejd偶an | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @2.50 BETFAN

Bia艂oru艣 鈥 Azerbejd偶an | Typ: BTTS @2.08 BETFAN