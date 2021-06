🇷🇴 Rumunia – Gruzja 🇬🇪 Typy, kursy (02.06.2021)

W jednym z wieczornych mecz贸w towarzyskich w 艣rod臋 Rumunia zagra z Gruzj膮. Dru偶yny nie maj膮 przed sob膮 Euro 2020, ale na pewno jak najbardziej powa偶nie podchodz膮 do kontrolnych spotka艅. Jesieni膮 odb臋d膮 si臋 bowiem kolejne starcia w eliminacjach do M艢 2022.

Rumunia – Gruzja zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Rumuni potrafili w ostatnim czasie zanotowa膰 kilka ciekawych rezultat贸w, do kt贸rych zaliczy膰 mo偶emy m.in. pokonanie Austrii oraz Norwegii w ramach Ligi Narod贸w. W tej偶e, reprezentacja Rumunii by艂a w stanie utrzyma膰 si臋 w dywizji B zdobywaj膮c 艂膮cznie osiem punkt贸w. Pocz膮tek eliminacji do M艢 to trzy zdobyte punkty w trzech meczach. O ile minimalna pora偶ka z Niemcami nie jest wielk膮 sensacj膮, tak pora偶ka z Armeni膮 musi by膰 traktowana jako spory zaw贸d.

Je艣li chodzi o Gruzj臋, to w ich przypadku trudno szuka膰 wielkich pozytyw贸w i cho膰by przyzwoitych rezultat贸w. Wystarczy tylko powiedzie膰, 偶e na przestrzeni ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w potrafili wygra膰 tylko raz. Pi臋膰 remis贸w i cztery pora偶ki dope艂niaj膮 pe艂en obraz Gruzin贸w, kt贸rzy nie prezentowali dobrej formy nawet na tle podobnych poziomem rywali w Lidze Narod贸w. Trzecie miejsce w swojej grupie dywizji C nie robi raczej wra偶enia.

Rumunia – Gruzja przewidywany sk艂ad

Rumunia:聽Nita; Mogos, Chiriches, Tosca, Bancu; Man, Stanciu, Cicaldau, Marin, Maxim; Puscas

Gruzja:聽Loria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Lobzhanidze, Kankava, Kiteishvili, Aburjania, Kvaratskhelia; Zivziadze

Rumunia – Gruzja kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Rumunii, kurs: 2.03

remis, kurs: 3.05

zwyci臋stwo Gruzji, kurs: 4.36

Rumunia – Gruzja fakty meczowe

Gruzja 8 mecz贸w bez zwyci臋stwa

Poni偶ej 2,5 gola w 5/7 ostatnich mecz贸w Gruzji

Powy偶ej 2,5 gola w 4/6 ostatnich mecz贸w Rumunii

Rumunia – Gruzja nasze typy

Faworytem spotkania s膮 gospodarze i to w ich kierunku b臋dziemy typowa膰. Gruzini prezentowali si臋 w ostatnich miesi膮cach bardzo s艂abo, a Rumuni potrafili mimo wszystko pokazywa膰 przeb艂yski klasy.

Rumunia 鈥 Gruzja | Typ: Rumunia wygra @2.03 BETFAN

Rumunia 鈥 Gruzja | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @2.21 BETFAN