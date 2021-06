Oficjalnie: Franciszek Smuda wraca na ławkę trenerską

Franciszek Smuda udowodnił, że jeszcze nie zamierza wybierać się na trenerską emeryturę. Były selekcjoner reprezentacji Polski został szkoleniowcem Wieczystej Kraków, w której występują m.in. Sławomir Peszko i Radosław Majewski.

Ostatnim zespołem, który prowadził Franciszek Smuda, był Górnik Łęczna w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019. Były trener m.in. Widzewa i Wisły Kraków miał z zespołem wywalczyć awans z drugiej do pierwszej ligi. Szkoleniowiec jednak nie spełnił celu, przez co jeszcze przed końcem tamtych rozgrywek pożegnał się z klubem. Od tamtej pory pozostawał bez pracy i wiele osób twierdziło, że już nie wróci do pracy trenerskiej.

Kolejne znane nazwisko w Wieczystej

Były selekcjoner reprezentacji Polski jednak jeszcze nie zamierza żegnać się z piłką. Nowym miejscem pracy Franciszka Smudy będzie bowiem Wieczysta Kraków, która w tym sezonie wywalczyła awans z klasy okręgowej do IV ligi. Chociaż rozgrywki jeszcze nie dobiegły końca, wcześniej klub zdecydował się zakończyć współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem, Przemysławem Cecherzem.

Franciszek Smuda rozpocznie pracę w roli trenera Wieczystej na początku lipca. Na razie, w ostatnich ligowych spotkaniach, drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Cecherza, Rafał Jędrszczyk.

Fot. YouTube/FootTruck