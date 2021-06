GKS Bełchatów – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (05.06.2021)

Prawdopodobnie ju偶 w sobotnie popo艂udnie oficjalnie poznamy jedynego spadkowicza do II ligi. GKS Be艂chat贸w – GKS Jastrz臋bie to mecz dru偶yn zamykaj膮cych tabel臋, ale sytuacja gospodarzy jest znacznie trudniejsza. W zasadzie tylko cud mo偶e uratowa膰 Brunatnych przed spadkiem.

GKS Be艂chat贸w – GKS Jastrz臋bie zapowied藕 (sobota, 16:00)

Gospodarze maj膮 sze艣膰 punkt贸w straty do swojego sobotniego rywala. Teoria i matematyka daje im jeszcze szans臋 na pozostanie w I lidze. Do tego potrzebuj膮 pokona膰 najbli偶szego rywala, ale musz膮 pami臋ta膰 o poprawie stanu rywalizacji bezpo艣redniej. W pierwszym meczu by艂o 3:2 dla jastrz臋bian, wi臋c ewentualna wygrana 4:3 dla gospodarzy nic tutaj nie da艂aby, tylko przyklepa艂a spadek dru偶yny z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Be艂chatowianie potem jeszcze maj膮 mecz z Puszcz膮 Niepo艂omice, kt贸ra jest w bardzo s艂abej formie. Czyli jeszcze minimalna nadzieja powinna by膰 w sercach Brunatnych.

Dru偶yna z G贸rnego 艢l膮ska o krok od utrzymania, co przy jesiennej serii pora偶ek, mo偶na uzna膰 za sukces. Niedawno wyrzucony z pracy Pawe艂 艢ciebura przy艂o偶y艂 do tego cegie艂k臋, ale teraz najwa偶niejsz膮 osob膮 jest dotychczasowy asystent 艁ukasz W艂odarek. Kluczem do utrzymania by艂y domowe zwyci臋stwa z Odr膮 Opole i Stomilem Olsztyn. Ponadto udawa艂o si臋 zremisowa膰 mecze z kilkoma ekipami z czo艂贸wki: 艁KS, G贸rnik 艁臋czna czy rozp臋dzona wiosn膮 Sandecja Nowy S膮cz.

GKS Be艂chat贸w – GKS Jastrz臋bie kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

GKS Be艂chat贸w wygra, kurs: 2,60

GKS Jastrz臋bie wygra, kurs: 2,60

Remis, kurs: 3,25

GKS Be艂chat贸w – GKS Jastrz臋bie fakty meczowe

Jesieni膮 w Jastrz臋biu by艂o 3:2 dla gospodarzy

GKS Be艂chat贸w nie wygra艂 u siebie od 7 listopada, gdy pokona艂 Resovie

GKS Jastrz臋bie nie wygra艂 na wyje藕dzie od 12 grudnia, gdy pokona艂… Resovie

GKS Be艂chat贸w – GKS Jastrz臋bie typy

To powinno by膰 otwarte spotkanie przede wszystkim ze strony gospodarzy. Dla nich zwyci臋stwo jest konieczno艣ci膮. Go艣cie powinni skorzysta膰 nieco na tym i spr贸bowa膰 skontrowa膰.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,70 TOTALbet