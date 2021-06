William Niederhauser🇨🇭: “Ćwierćfinał jest w zasięgu Szwajcarii”

Z okazji nadchodz─ůcych Mistrzostwami Europy ruszamy z naszym du┼╝ym cyklem ÔÇť24 Twarze EuroÔÇŁ, w kt├│rym Przemys┼éaw Chlebicki b─Ödzie rozmawia─ç z przedstawicielami pa┼ästw uczestnicz─ůcych w turnieju. Wywiady z pi┼ékarskimi legendami, trenerami, postaciami znanymi, ale tak┼╝e tymi zapomnianymi – to wszystko b─Ödziecie mogli przeczyta─ç w ramach naszej serii przed i w trakcie Euro 2020.

Na sam pocz─ůtek zapraszamy do Szwajcarii. William Niederhauser mo┼╝e nie jest pierwszoplanow─ů postaci─ů szwajcarskiego futbolu, ale na pewno jest tam osob─ů do┼Ť─ç wa┼╝n─ů w kontek┼Ťcie szkolenia m┼éodych pi┼ékarzy. Przez ponad dekad─Ö pracowa┼é w Servette Genewa, gdzie prowadzi┼é zespo┼éy m┼éodzie┼╝owe, a tak┼╝e przez pewien czas pierwszy zesp├│┼é. Z kolei potem by┼é asystentem selekcjoner├│w szwajcarskiej kadru U-19, a nast─Öpnie rozpocz─ů┼é prac─Ö z m┼éodzie┼╝─ů Lausanne-Sport (pod nazw─ů Team Vaud).

Jednym z najbardziej znanych pi┼ékarzy, z kt├│rymi pracowa┼é William Niederhauser, by┼é Denis Zakaria, kt├│ry ma by─ç kluczow─ů postaci─ů Szwajcarii na Euro. W rozmowie dla ÔÇťFutbolNews.plÔÇŁ trener opowiedzia┼é o pracy z 24-latkiem, kt├│rym interesuj─ů si─Ö najwi─Öksze kluby Europy. Stwierdzi┼é tak┼╝e, dlaczego Szwajcarzy nie si─Ögaj─ů po sukcesy na m┼éodzie┼╝owych turniejach, cho─ç szkolenie w kraju jest na wysokim poziomie. Trener wyzna┼é r├│wnie┼╝, czego jego rodacy spodziewaj─ů si─Ö po wyst─Öpie tamtejszej kadry na Euro 2020.

Mo┼╝na powiedzie─ç, ┼╝e to w┼éa┼Ťnie pan wprowadzi┼é do zawodowej pi┼éki Denisa Zakari─Ö, kt├│ry obecnie jest kluczow─ů postaci─ů kadry. Ju┼╝ w m┼éodym wieku wyr├│┼╝nia┼é si─Ö na boisku?

Denis trafi┼é do mojego zespo┼éu w wieku osiemnastu lat, ale na samym pocz─ůtku nie by┼é jednym z najlepszych pi┼ékarzy w zespole. Na tle innych zawodnik├│w od pocz─ůtku wyr├│┼╝nia┼éa go jednak ambicja, kt├│ra musia┼éa w nim pozosta─ç, ┼╝eby doszed┼é tak daleko.

Jak pan my┼Ťli, jaki by┼é pana wp┼éyw na jego karier─Ö – kluczowa okaza┼éa si─Ö motywacja, a mo┼╝e techniczne aspekty?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e Denisa nie trzeba by┼éo szczeg├│lnie motywowa─ç – on od samego pocz─ůtku wiedzia┼é, czego chce. Zanim jednak trafi┼é do Servette, trenerzy szkolili go g┼é├│wnie pod k─ůtem gry na ┼Ťrodku obrony alboÔÇŽ prawego skrzyd┼éowego! Uzna┼éem jednak, ┼╝e najlepszym miejscem dla niego na boisku by┼éby ┼Ťrodek pola, ze wzgl─Ödu na fizyczne parametry i faktycznie sprawdzi┼é si─Ö jako box-to-box. Z wcze┼Ťniejszych lat pozosta┼éy mu umiej─Ötno┼Ťci defensywne, ale wida─ç by┼éo, ┼╝e nie boi si─Ö i┼Ť─ç do przodu, gdy jest taka potrzeba. Z czasem wyrobi┼é sobie tak┼╝e zdolno┼Ťci techniczne.

Za jego najwi─Öksz─ů zalet─Ö, jako jego by┼éy trener, uwa┼╝am jednak jego umiej─Ötno┼Ť─ç przyswajania polece┼ä. By┼é przede wszystkim ┼Ťwiadomy tego, co powinien robi─ç, ┼╝eby stawa─ç si─Ö lepszym pi┼ékarzem i w zespo┼éach U-18 i U-21 w Servette przeskoczy┼é kilka poziom├│w. My┼Ťl─Ö, ┼╝e doszed┼é do obecnego miejsca dzi─Öki temu, ┼╝e zawsze dawa┼é z siebie sto procent. Przyznam, ┼╝e dla mnie jako trenera, to by┼éa prawdziwa przyjemno┼Ť─ç m├│c z nim pracowa─ç. Chyba nie pracowa┼éem z wieloma pi┼ékarzami, kt├│rzy podczas trening├│w wykazywali tak du┼╝y entuzjazm.

Nie zdarzały mu się ani razu chwile lenistwa?

Nie, od kiedy go prowadzi┼éem, zawsze ci─Ö┼╝ko pracowa┼é. Na treningu by┼é zawsze skoncentrowany, dawa┼é z siebie wszystko. I jak wspomnia┼éem, by┼é ┼Ťwietnym s┼éuchaczem. Nigdy nie mog┼éem narzeka─ç na jego podej┼Ťcie do trening├│w.

Pami─Öta pan jakie┼Ť konkretne rady, kt├│re pan dawa┼é Denisowi Zakarii?

Zawsze m├│wi┼éem mu, ┼╝eby stara┼é zachowa─ç balans pomi─Ödzy defensyw─ů i ofensyw─ů. ┼╗eby nie tylko zostawa┼é z ty┼éu, ale tak┼╝e pr├│bowa┼é i┼Ť─ç do przodu, do czego nie by┼é pocz─ůtkowo przyzwyczajony. W pracy z nim k┼éad┼éem tak┼╝e nacisk na jako┼Ť─ç poda┼ä, szczeg├│lnie gdy znajdowa┼é si─Ö w otoczeniu rywali. Zale┼╝a┼éo nam wszystkim, ┼╝eby by┼é solidnym box-to-boxem.

Wspomniał pan już, że Denis Zakaria na treningach i podczas meczów był ambitny i ciężko pracował. A jaki był w szatni?

Mimo ┼╝e by┼é ambitny, to nigdy nie wykazywa┼é si─Ö arogancj─ů w┼Ťr├│d koleg├│w, by┼é raczej pokorny i przek┼éada┼é swoj─ů ch─Ö─ç d─ů┼╝enia do celu na innych. Poza tym, by┼é spokojnym ch┼éopakiem i darzy┼é wszystkich szacunkiem – czy to koleg├│w z dru┼╝yny, czy pracownik├│w klubu. Cieszy┼é si─Ö pi┼ék─ů i dzieli┼é si─Ö t─ů rado┼Ťci─ů z gry ze wszystkimi dooko┼éa.

Co jest r├│wnie┼╝ wa┼╝ne, nie by┼éo po nim nigdy wida─ç ┼╝adnej presji. Zna┼éem sporo pi┼ékarzy o du┼╝ych umiej─Ötno┼Ťciach, kt├│rzy w┼éa┼Ťnie przez za du┼╝e oczekiwania wobec siebie, potem gdzie┼Ť przepadli. A Denis po prostu pokocha┼é pi┼ék─Ö prawdziw─ů mi┼éo┼Ťci─ů i prze┼éo┼╝y┼éo si─Ö to na jego karier─Ö. Najwa┼╝niejsze dla niego zawsze by┼éo, ┼╝eby si─Ö rozwija─ç i nawet gdy pope┼énia┼é b┼é─Ödy, nie podchodzi┼é do tego nerwowo, a z zamiarem, ┼╝eby nast─Öpnym razem by┼éo lepiej.

Domy┼Ťlam si─Ö, ┼╝e nie jest pan zaskoczony, ┼╝e Denis Zakaria doszed┼é na poziom Bundesligi, a w przysz┼éo┼Ťci wiele wskazuje na to, ┼╝e trafi do jeszcze lepszej dru┼╝yny ni┼╝ Borussia M├Ânchengladbach.

Nie, ani troch─Ö. Poza nim, widzia┼éem w mojej karierze trenerskiej tylko jednego, mo┼╝e dw├│ch pi┼ékarzy o takim charakterze jak on. Zawsze wierzy┼éem w to, ┼╝e mo┼╝e zaj┼Ť─ç daleko. On ma wszystko, ┼╝eby by─ç w┼Ťr├│d najlepszych. Teraz jest silny fizycznie, szybki, wyszkolony technicznie, z ┼éatwo┼Ťci─ů wygrywa wi─Ökszo┼Ť─ç pi┼éek. I jak wspomnia┼éem przed chwil─ů, potrafi nie stresowa─ç si─Ö w kluczowych meczach. Nie b─Ödzie dla mnie niespodziank─ů, je┼Ťli wkr├│tce p├│jdzie do lepszego klubu, to szybko!

Zreszt─ů z Servette te┼╝ odszed┼é bardzo szybko. Zd─ů┼╝y┼é zagra─ç tylko trzy razy w pierwszym zespole, a potem trafi┼é do Young Boys. A ju┼╝ nied┼éugo powinien zagra─ç w dru┼╝ynie z czo┼é├│wki Bundesligi albo Premier League, czego mu ┼╝ycz─Ö. M├│wi─Ö panu, za kilka lat b─Ödzie nale┼╝e─ç do czo┼éowych pomocnik├│w na ┼Ťwiecie obok Kevina De BruyneÔÇÖa.

Mia┼é pan z nim kontakt po jego odej┼Ťciu z Servette?

Tak, widzieli┼Ťmy si─Ö kilka razy, wymieniali┼Ťmy wiadomo┼Ťci. Za ka┼╝dym razem, gdy Denis przyje┼╝d┼╝a do Genewy, zawsze odwiedza nasz klub, a rozmowy z nim do czysta przyjemno┼Ť─ç. Mo┼╝e od kiedy wyjecha┼é za granic─Ö, nie mia┼é zbyt wielu okazji do tego, ┼╝eby wpa┼Ť─ç do nas, ale mimo to, wci─ů┼╝ jeste┼Ťmy w sta┼éym kontakcie.

Chcia┼ébym teraz odej┼Ť─ç od tematu Denisa Zakarii i zada─ç panu kilka pyta┼ä o szkolenie m┼éodzie┼╝y w Szwajcarii. Nie da si─Ö ukry─ç, ┼╝e jest to kraj wieloj─Özyczny i multikulturowy. Czy to czasami utrudnia spraw─Ö, je┼Ťli chodzi o wypracowanie okre┼Ťlonego stylu gry?

Szwajcaria na ka┼╝dym polu jest multikulturowa i dotyczy to tak┼╝e futbolu. My┼Ťl─Ö, ┼╝e nie jest to ┼╝adnym problemem, a my jeste┼Ťmy przyzwyczajeni do takiej mieszanki narodowo┼Ťciowej. Prowadzi┼éem ju┼╝ sporo W┼éoch├│w, Hiszpan├│w, Kosowar├│w, pi┼ékarzy z AfrykiÔÇŽ My┼Ťl─Ö, ┼╝e ka┼╝dy z tych pi┼ékarzy mo┼╝e mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç, ┼╝eby zaistnie─ç w Szwajcarii. A my mamy dzi─Öki temu wi─Öksze pi┼ékarskie bogactwo – mamy zar├│wno pi┼ékarzy szybkich i technicznych, jak i silnych.

Oczywi┼Ťcie, do wszystkiego trzeba si─Ö dostosowa─ç. Rozmawiaj─ůc z pi┼ékarzami z Albanii i Kosowa, nie podchodzi si─Ö do nich tak samo, jak do Szwajcar├│w. Inaczej si─Ö zachowuj─ů, inaczej reaguj─ů na niekt├│re wskaz├│wki. Ale nie ma w tym nic z┼éego – to bywa wr─Öcz interesuj─ůce. Tym bardziej, ┼╝e ju┼╝ sporo pi┼ékarzy pochodz─ůcych z tych kraj├│w zrobi┼éo karier─Ö u nas.

Zada┼éem to pytanie, gdy┼╝ s┼éysza┼éem wypowiedzi niekt├│rych trener├│w z innych kraj├│w, kt├│ry twierdzili, ┼╝e taka mieszanka, szczeg├│lnie w juniorskich zespo┼éach, nie pomaga. Dlatego chcia┼éem si─Ö dowiedzie─ç, jak to wygl─ůda z perspektywy trenera z kraju, kt├│ry ju┼╝ z samego za┼éo┼╝enia jest wielokulturowy.

Nie, my┼Ťl─Ö ┼╝e narodowo┼Ť─ç pi┼ékarzy nie ma wp┼éywu na zesp├│┼é. Zawodnicy musz─ů si─Ö rozumie─ç na boisku, a rol─ů trenera jest to, ┼╝eby ich odpowiednio dopasowa─ç do stylu gry oraz do siebie. Dla mnie na pewno nie jest problemem prowadzenie dru┼╝yny mocno zr├│┼╝nicowanej kulturowo.

Szwajcaria s┼éynie ze szkolenia m┼éodych pi┼ékarzy, ale jednak od lat nie ma wielkich sukces├│w mi─Ödzynarodowych. Ostatni raz by┼é w 2001 roku, gdy zesp├│┼é z Tranquillo Barnett─ů, Philippe Senderos i Reto Ziegler w sk┼éadzie, wygra┼éa Euro U-17. Z czego to wynika?

My┼Ťl─Ö, ┼╝e w pa┼ästwach, kt├│re zdobywaj─ů trofea na szczeblach m┼éodzie┼╝owych, stawia si─Ö na profesjonalizacj─Ö pi┼ékarzy w nieco m┼éodszym wieku ni┼╝ u nas. W Szwajcarii pi┼ékarze w wieku 16, 17, 18, 19 lat wci─ů┼╝ chodz─ů do zwyk┼éych szk├│┼é i ┼é─ůcz─ů to z treningami. Zreszt─ů dla nas, jako trener├│w, edukacja zawodnik├│w w tym wieku jest najwa┼╝niejsza i dopiero potem wprowadzamy ich do zawodowej pi┼éki. W wieku od 17 do 19 lat pi┼ékarze u nas maj─ů jeszcze czas na to, ┼╝eby wej┼Ť─ç na profesjonalny poziom.

Trenerzy z innych pa┼ästw mogliby si─Ö z panem nie zgodzi─ç, m├│wi─ůc ┼╝e 19 lat to ju┼╝ wiek, gdy pi┼ékarz powinien ju┼╝ znale┼║─ç si─Ö na poziomie profesjonalnym.

Uwa┼╝am ┼╝e nie jest to ┼╝aden problem. Nie ┼Ťci─ůgamy zagranicznych pi┼ékarzy za du┼╝e pieni─ůdze. Zale┼╝y nam na tym, ┼╝eby wyszkoli─ç tych, co mamy i zdajemy sobie spraw─Ö z tego, ┼╝e niekt├│rzy potrzebuj─ů czasu. Ale s─ů ┼Ťwiadomi tego, ┼╝e nawet je┼Ťli jako 21-latkowie graj─ů na wypo┼╝yczeniach w drugiej lidze, to s─ů w stanie si─Ö przebi─ç na wy┼╝szy poziom. Nie maj─ů presji, ┼╝e od razu musz─ů by─ç na tym najwy┼╝szym poziomie.

Staramy si─Ö, ┼╝eby pi┼ékarze przez te dwa-trzy lata mogli pogodzi─ç jedno i drugie. Ze szko┼éami jeste┼Ťmy te┼╝ w sta┼éym kontakcie – je┼Ťli zawodnicy maj─ů zaplanowany poranny trening, organizujemy im zaj─Öcia lekcyjne p├│┼║niej. Tak, ┼╝eby nic nie zaburza┼éo ani ich trening├│w ani zaj─Ö─ç w szkole. W Szwajcarii ten system jest jednak do┼Ť─ç zbalansowany i pozwala na to, ┼╝eby mogli si─Ö rozwija─ç pod oboma wzgl─Ödami.

Z drugiej strony – w kategoriach juniorskich graj─ů po 28 spotka┼ä o punkty w ci─ůgu roku. My┼Ťl─Ö, ┼╝e to jest dosy─ç ma┼éo, patrz─ůc ┼╝e w innych krajach m┼éodzi rozgrywaj─ů ju┼╝ w tym wieku po 40 spotka┼ä. Przyk┼éadowo – u nas rozgrywki m┼éodzie┼╝owe rozpoczynaj─ů si─Ö w marcu, a w Portugalii czy Anglii gra si─Ö przez ca┼éy rok.

Zanim przejdziemy do tematu pierwszej reprezentacji – kto jest wed┼éug pana aktualnie najwi─Ökszym m┼éodym talentem szwajcarskiego futbolu?

To trudne, ale dobre pytanie. Wielkimi talentami s─ů na pewno Dan Ndoye i Jordan Lotomba, kt├│rzy obecnie graj─ů w Nice oraz Andi Zeqiri z Brighton. My┼Ťl─Ö, ┼╝e ta tr├│jka to aktualnie zawodnicy z najwi─Ökszym potencja┼éem spo┼Ťr├│d m┼éodych szwajcarskich zawodnik├│w. Wierz─Ö te┼╝ w pi┼ékarza, kt├│ry otrzyma┼é powo┼éanie do kadry na Euro, Becira Omeragicia z rocznika 2002. Karier─Ö mo┼╝e te┼╝ zrobi─ç rok starszy od niego zawodnik Parmy, Simon Sohm.

Jakiego wyniku szwajcarskiej kadry spodziewa si─Ö pan na Euro 2020?

Gramy ┼éadny futbol, ale trudno powiedzie─ç, czego mo┼╝na si─Ö spodziewa─ç po tej kadrze. My┼Ťl─Ö jednak, ┼╝e ─çwier─çfina┼é jest jak najbardziej w jej zasi─Ögu.

Pi─Ö─ç lat temu troch─Ö zabrak┼éo – Szwajcaria odpad┼éa po rzutach karnych z Polsk─ů w 1/8 fina┼éu.

Nie lubimy tych rzut├│w karnych, na Mundialu 2006 przegrali┼Ťmy w ten spos├│b z Ukrain─ů, a pi─Ö─ç lat temu z Polsk─ů (┼Ťmiech). Teraz spodziewamy si─Ö, ┼╝e zagramy dobry futbol przeciwko najlepszym zespo┼éom Europy i b─Ödziemy w stanie wygra─ç jeszcze przed seriami jedenastek. To ju┼╝ chyba taka nasza trauma!

Uwa┼╝a pan, ┼╝e obecna kadra Szwajcarii jest silniejsza ni┼╝ ta sprzed pi─Öciu lat?

Trudno mi powiedzie─ç. Na turniej jedzie jednak sporo pi┼ékarzy, kt├│rzy maj─ů ju┼╝ na koncie do┼Ťwiadczenie w wielkich turniejach. My┼Ťl─Ö, ┼╝e nasi zawodnicy b─Öd─ů g┼éodni osi─ůgni─Öcia dobrego wyniku. Tak jak powiedzia┼éem, ─çwier─çfina┼é jest w ich zasi─Ögu.

Czy kibice w Szwajcarii ju┼╝ ┼╝yj─ů nadchodz─ůcymi mistrzostwami?

Gdy przychodz─ů wielkie turnieje, ca┼éy kraj wspiera reprezentacj─Ö. Pami─Ötam ostatnie Euro – zdarza┼éo si─Ö, ┼╝e pod telebimami w du┼╝ych miastach sta┼éo po kilka tysi─Öcy os├│b. My┼Ťl─Ö, ┼╝e teraz r├│wnie┼╝ mistrzostwa b─Öd─ů si─Ö cieszy─ç du┼╝ym zainteresowaniem.

ROZMAWIAŁ: PRZEMYSŁAW CHLEBICKI