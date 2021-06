Pogoń Siedlce – Motor Lublin 🇵🇱 Typy, kursy (06.06.2021)

Mecz dw贸ch dru偶yn, kt贸re ju偶 praktycznie o nic nie graj膮. Motor Lublin jeszcze w teorii mo偶e powalczy膰 o bara偶e, ale musia艂oby si臋 wydarzy膰 du偶o korzystnych scenariuszy dla lublinian. Z kolei Pogo艅 Siedlce na 99,99% zapewni艂a sobie ostatnio utrzymanie.

Pogo艅 Siedlce – Motor Lublin zapowied藕 (niedziela, 17:00)

A偶 110 goli obejrzeli kibice w meczach z udzia艂em Pogoni Siedlce. To ponad trzy na mecz i pod tym wzgl臋dem, tylko Stal Rzesz贸w jest lepsza w II lidze. Bilans bramkowy 55:55 robi wra偶enie, ale przede wszystkim nie pozwala si臋 nudzi膰. Takowej nudy nie by艂o tak偶e w pierwszym meczu tych ekip w grudniu ubieg艂ego roku. Motor prowadzi艂 pewnie 3:0 i wydawa艂o si臋, 偶e wygra bez k艂opot贸w. Jednak w 10 minut straci艂 ca艂e prowadzenie, a niewiele brakowa艂o, by Pogo艅 wygra艂a w贸wczas w Lublinie! Siedlczanie wtedy odrobili straty na wyje藕dzie, ale teraz maj膮 ogromne k艂opoty z punktowaniem u siebie. Pokonali Bytovie na inauguracje wiosny, a od tamtej pory… nie wygrali 偶adnego z o艣miu domowych spotka艅!

Motor w bara偶ach raczej nie zagra, ale celem dla lublinian powinno by膰 miejsce w TOP9. W贸wczas ekipa Marka Saganowskiego trafi艂aby bezpo艣rednio do 1. rundy Pucharu Polski i rozpocz臋艂a granie w PP od ko艅c贸wki wrze艣nia. Z kolei dru偶yny z miejsc 10-19 zagraj膮 pomi臋dzy sob膮 bara偶e w rundzie wst臋pnej, tu偶 po pierwszej kolejce nowego sezonu. Kr贸tko m贸wi膮c jest o co gra膰, a Motor obecnie jest na 10. miejscu i ma tyle samo punkt贸w, co rezerwy 艢l膮ska Wroc艂aw.

Pogo艅 Siedlce – Motor Lublin kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Pogo艅 wygra, kurs: 2,55

Motor wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs:聽 3,15

Pogo艅 Siedlce – Motor Lublin fakty meczowe

Dwa ostatnie mecze Motoru zako艅czy艂y si臋 remisami 0:0

Pogo艅 nie wygra艂a o艣miu kolejnych mecz贸w u siebie

W pierwszym meczu w Lublinie pad艂 remis 3:3

Pogo艅 Siedlce – Motor Lublin typy

Czas przerwa膰 seri臋 przez Motor i w ko艅cu strzela膰 gole. Nie powinno by膰 specjalnie trudno, wszak w meczach Pogoni pada najwi臋cej goli w ca艂ej lidze.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,60 TOTALbet