🇪🇨 Ekwador – Peru 🇵🇪 Typy, kursy (08.06.2021)

Pierwsze spotkanie 6. kolejki eliminacji strefy CONMEBOL. Ekwador – Peru ma wyra藕nego faworyta i oczywi艣cie b臋d膮 nim gospodarze. To zreszt膮 mecz ekip z dw贸ch biegun贸w tabeli. El Tri s膮 tu偶 za najlepszym duetem, za艣 Peruwia艅czycy na szarym ko艅cu.

Ekwador – Peru zapowied藕 (wtorek, 23:00)

Ekwador ostatnio przegra艂 w Brazylii, ale trudno mie膰 do nich pretensje, bo robi膮 swoje w tych eliminacjach. P贸ki co trzy zwyci臋stwa i dwie pora偶ki. Polegli w Porto Alegre, a wcze艣niej w Buenos Aires. Kr贸tko m贸wi膮c lepsi okazali si臋 tylko ci, kt贸rzy prezentuj膮 znacznie wy偶szy poziom. Zreszt膮 Ekwador pokona艂 w tych eliminacjach ju偶 wysoko Kolumbi臋 – 6:1 – i Urugwaj – 4:2. Kr贸tko m贸wi膮c potrafi膮 wygrywa膰 z topowymi ekipami kontynentu. A teraz czas na bardzo cienko graj膮ce Peru.

Ci ostatni teraz bardziej poch艂oni臋ci zaci臋tymi wyborami prezydenckimi w kraju. Tamten temat zdecydowanie przoduje w kraju, ale to nie zmienia faktu, 偶e Peru po prostu fatalnie rozpocz臋艂o eliminacje. Te w strefie CONMEBOL trwaj膮 d艂ugo, ale lada moment mo偶e by膰 trudno powt贸rzy膰 sukces sprzed czterech lat. W 2017 roku przyklepali awans do mundialu w Rosji, a teraz utrudnili i wyd艂u偶yli sobie drog臋 do katarskiego mundialu. Remis na otwarcie z Paragwajem, a potem kolejno pora偶ki z Brazyli膮, Chile, Argentyn膮 i Kolumbi膮. We wszystkich meczach eliminacji tracili przynajmniej dwa gole!

Ekwador – Peru kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Ekwador wygra, kurs: 1,48

Peru wygra, kurs: 7,00

Remis, kurs: 4,30

Ekwador – Peru fakty meczowe

Peru ma 1 punkt po pi臋ciu meczach i zajmuje ostatnie miejsce w eliminacjach strefy CONMEBOL

Ekwador ma 9pkt i jest trzeci. Jedyne pora偶ki poni贸s艂 z Argentyn膮 i Brazyli膮 – obie na wyje藕dzie

Ostatnie spotkanie tych ekip w ramach eliminacji w Ekwadorze mia艂o miejsce w 2017 roku. Wtedy wygrali go艣cie 2:1

Ekwador – Peru typy

Zdecydowanym faworytem b臋d膮 gospodarze. Kurs na zwyci臋stwo ni偶szy, a prawdopodobnie jak pokonaj膮 rywala, to strzel膮 przynajmniej dwa gole.

Typ: Ekwador powy偶ej 1,5 bramki @ 1,65 TOTALbet