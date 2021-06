🇪🇨 Ekwador – Peru 🇵🇪 Typy, kursy (08.06.2021)

Pora na bardzo ciekawe starcie w eliminacjach do mistrzostw świata w strefie CONMEBOL pomiędzy Ekwadorem i Peru. Która z drużyn pokusi się dzisiaj o wygraną?

Ekwador – Peru zapowiedź (wtorek, 23:00)

Ekwadorczycy w bardzo dobrym stylu weszli w eliminacje do mundialu w Katarze. Gospodarze po 5 kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli. Zespół dzięki 3 wygranym oraz 2 porażkom ma na swoim koncie 9 punktów, zaledwie 2 mniej niż Argentyna. Ekwador może pochwalić się druga najlepszą ofensywą w stawce, 13 zdobytych goli w 5 meczach to naprawdę kapitalny wynik, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż liderująca stawce Brazylia zdobyła zaledwie bramkę więcej. Defensywa Ekwadorczyków nie stoi jednak już na tak dobrym poziomie, 8 straconych goli to na tym etapie eliminacji wynik po prostu słaby. Co istotne, gospodarze nie zachowali czystego konta od 7 spotkań.

Peru z kolei jest bezsprzecznie najgorszą ekipą tych eliminacji. Goście zajmują ostatnie miejsce w tabeli, zespól zanotował do tej pory aż 4 porażki oraz remis. Bilans bramkowy na poziomie 4:13 w zasadzie mówi wszystko. Peru przegrało każde z 4 wcześniejszych spotkań, drużyna pozostaje bez wygranej już od łącznie 8 meczów. Co więcej, Peruwiańczycy nie zdobyli bramki w żadnym z 3 poprzednich starć w eliminacjach.

Ekwador – Peru przewidywane składy

Ekwador: Alexander Dominguez (GK); Pervis Estupinan, Xavier Arrega, Robert Arboleda, Angelo Preciado; Preciado Garcia, Carlos Gruezo, Jhegson Mendez, Alan Franco; Enner Valencia, Mena Delgado

Peru: Pedro Gallese (GK); Luis Advincula, Christian Ramos, Marcos Lanfranco, Miguel Araujo; Yoshimar Yotun, Christian Cueva, Sergio Pena; Raul Ruidiaz, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula

Ekwador – Peru kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Ekwadoru: 1.45

remis: 4.25

zwycięstwo Peru: 8.00

Ekwador – Peru fakty meczowe

Ekwador wygrał 4 z 5 poprzednich meczów.

Ekwador nie zachował czystego konta od 7 spotkań.

Peru nie wygrało od 8 meczów.

Ekwador – Peru nasze typy

Goście z obecną formą nie mają specjalnie szans w starciu ze świetnie dysponowanymi Ekwadorczykami. Stawiamy dzisiaj na wygraną Ekwadoru oraz over 1.5 goli w meczu. Do tego typujemy, że to gospodarze otworzą wynik spotkania w pierwszej połowie.

Ekwador – Peru |typ: Ekwador + over 1.5 goli @1.71 BETFAN

Ekwador – Peru |typ: pierwszy gol w 1. połowie – Ekwador @1.85 BETFAN