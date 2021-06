David Horrocks 🇬🇧: “Marcus w dzieciństwie dzielił się radością z gry z innymi”

David Horrocks od lat pracuje w Manchesterze United, a tak偶e Fletcher Moss Rangers F.C., w kt贸rym przez lata prowadzi艂 dzieci臋ce dru偶yny, a obecnie jest jego prezesem. To w艂a艣nie w tym amatorskim klubie z Manchesteru swoj膮 przygod臋 z pi艂k膮 zaczynali pi艂karze, kt贸rych dzi艣 zna ca艂y 艣wiat. W艣r贸d nich s膮 Jesse Lingard, Wes Brown, Ravel Morrison i – przede wszystkim – Marcus Rashford, kt贸ry mo偶e okaza膰 si臋 wa偶n膮 postaci膮 Anglik贸w na Euro 2020.

W ekskluzywnej rozmowie dla 鈥淔utbolNews.pl鈥 David Horrocks opowiedzia艂 o pi艂karskich pocz膮tkach gwiazdora Manchesteru United. Trener r贸wnie偶 zdradzi艂, kto ju偶 jako dziecko zapowiada艂 si臋 na pi艂karskiego geniusza, ale jego losy niestety potoczy艂y si臋 inaczej. Nie zabrak艂o r贸wnie偶 dywagacji na temat obecnej reprezentacji Anglii.

Na pocz膮tku chcia艂bym si臋 dowiedzie膰 wi臋cej o klubie Fletcher Moss Rangers. Pracuje pan w nim od samego powstania, czyli od 1986 roku?

Nie, ale jestem tutaj ju偶 do艣膰 d艂ugo. Z tego co pami臋tam, to mniej wi臋cej 28-29 lat.

Dowiedzia艂em si臋, 偶e rok temu klub by艂 bliski bankructwa. Czy ju偶 uda艂o si臋 za偶egna膰 problemy finansowe?

Nie, wci膮偶 si臋 z nimi zmagamy. Najwi臋kszym problemem jest dla nas jednak to, 偶e obiekt, w kt贸rym znajduje si臋 szatnia, po prostu popada w ruin臋. I teraz nic z tym nie mo偶emy zrobi膰, bo on nie nale偶y do nas, tylko do rady miejskiej. Us艂yszeli艣my, 偶e nie maj膮 pieni臋dzy na napraw臋, dlatego zale偶y nam na tym, 偶eby kupi膰 ten budynek. Tyle tylko, 偶e nas na to nie sta膰. Chcieliby艣my go odbudowa膰, ale to wszystko kosztuje wiele tysi臋cy funt贸w.

Czy w Anglii problemy finansowe takich klub贸w jak Fletcher Moss Rangers s膮 w tej chwili powszechne?

Z powodu pandemii sporo klub贸w szkol膮cych dzieci i m艂odzie偶 znalaz艂o si臋 w trudnym po艂o偶eniu. Nie wynika to ze wzgl臋d贸w sportowych, ale z tego, 偶e wiele tutaj zale偶y od rodzic贸w, kt贸rych dzieci u nas trenuj膮. Niestety, w tym czasie wiele os贸b straci艂o prac臋. Dlatego rodzic贸w w wielu przypadkach nie sta膰 na op艂acenie podstawowych potrzeb i rachunk贸w, a tym bardziej na op艂aty dla klubu za szkolenie dziecka. To wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z tym, 偶e nikt nie chce inwestowa膰 w amatorski sport, bo ma艂o kto wierzy, 偶e inwestycja mo偶e si臋 sp艂aci膰. Zreszt膮 wci膮偶 nie wiadomo, co b臋dzie dalej z pandemi膮.

Ca艂a ta sytuacja dotyczy jednak wszystkiego, co kryje si臋 pod poj臋ciem grassroots, nie tylko w futbolu, ale w ca艂ym sporcie. Takie same problemy maj膮 kluby krykietowe, bokserskie, szko艂y judo. Wszyscy walcz膮 i tak naprawd臋 jad膮 na tym samym w贸zku, je艣li chodzi o finanse.

Wspomnia艂 pan tutaj o problemach rodzic贸w. Znalaz艂em wypowied藕 z ubieg艂ego roku, gdy powiedzia艂 pan, 偶e 75-80% dziewczynek i ch艂opc贸w pochodzi z ubogich rodzin. Czy w Anglii te dysproporcje ju偶 u dzieci w najm艂odszym wieku s膮 tak wyra藕ne?

Na ca艂ym 艣wiecie, bez wzgl臋du na to, czy jest to kraj bogaty czy biedny, wi臋kszo艣膰 stanowi膮 ludzie z ubogich 艣rodowisk. Zazwyczaj s膮 to jednak dumni ludzie, kt贸rzy nie chodz膮 z podniesion膮 klatk膮 piersiow膮, m贸wi膮c 鈥渏estem biedny鈥. Po prostu zajmuj膮 si臋 rzeczami, kt贸re robi膮 na co dzie艅 i wychodz膮 z za艂o偶enia, 偶e b臋d膮 pracowa膰 du偶o i jako艣 sobie poradz膮. Ale z drugiej strony – b臋d膮 si臋 zad艂u偶a膰, popada膰 w finansowe tarapaty, ale zrobi膮 wszystko dla swoich dzieci.

Jako klub chcemy si臋 tymi dzie膰mi opiekowa膰, m贸c co艣 dla nich zrobi膰, 偶eby mogli w przysz艂o艣ci zaj艣膰 daleko. Rodzice s膮 jednak 艣wiadomi, 偶e to wszystko wymaga nak艂ad贸w finansowych. Obecnie op艂aty w naszym klubie s膮 bardzo niskie, ale w ka偶dym zespole s膮 osoby, kt贸re zmagaj膮 si臋 z trudno艣ciami finansowymi i nie zawsze mog膮 regularnie p艂aci膰.

Z drugiej strony – futbol mo偶e by膰 nadziej膮 na lepsz膮 przysz艂o艣膰 – zar贸wno dla dzieci, jak i ich rodzic贸w. Nie ukrywajmy – na poziomie Premier League s膮 du偶e pieni膮dze i to te偶 mo偶e by膰 motywacj膮 dla obu stron.

To na pewno przyjemne uczucie d膮偶y膰 do tego, by osi膮gn膮膰 poziom Premier League. Udaje si臋 to jednak jednej osobie na milion i ma艂o kto mo偶e dotrze膰 na ten poziom. Nie dochodzi tam nawet jeden procent dzieci, kt贸re w m艂odym wieku trafiaj膮 do akademii, nawet tych nale偶膮cych do najwi臋kszych klub贸w. Statystycznie rzecz ujmuj膮c, jest niewielka szansa na to, by zarabia膰 na 偶ycie wy艂膮cznie z uprawiania pi艂ki no偶nej.

Dlatego trenowanie powinno nie艣膰 ze sob膮 inne warto艣ci. Grassroots opieraj膮 si臋 g艂贸wnie na budowaniu relacji towarzyskich od najm艂odszych lat. Dzi臋ki temu dzieci mog膮 pozna膰 nowych koleg贸w, nawi膮za膰 przyja藕nie. Poznaj膮 te偶 rywalizacj臋 i zwyci臋stwa je ciesz膮, ale tu nie o to chodzi. Najm艂odsi nie k艂ad膮 nacisku na wygrywanie, chc膮 by膰 przede wszystkim cz臋艣ci膮 grupy. Niewa偶ne czy graj膮 w pi艂k臋, krykieta, p艂ywaj膮 czy je偶d偶膮 na rowerze. Najwa偶niejszy jest kontakt z innymi.

Chcia艂bym z tego miejsca przej艣膰 do jednego z pana najbardziej znanych podopiecznych. Marcus Rashford to nie tylko znakomity pi艂karz, ale tak偶e cz艂owiek mocno zaanga偶owany spo艂ecznie. Pami臋ta pan jego pocz膮tki, gdy w wieku kilku lat zaczyna艂 przygod臋 z Fletcher Moss Rangers?

Pami臋tam dobrze, jak przychodzi艂 do dru偶yny kt贸r膮 prowadzi艂em, gdy mia艂 pi臋膰 lat. Dobrze radzi艂 sobie na boisku, ale tak naprawd臋 by艂 cz臋艣ci膮 grupy dzieci. W艣r贸d nich jednak wyr贸偶nia艂 si臋 na tyle, 偶e mo偶na by艂o pomy艣le膰, 偶e zostanie pi艂karsk膮 gwiazd膮. Po prostu by艂 dzieckiem, kt贸re lubi艂o gra膰 w pi艂k臋 i potrafi艂o rado艣ci膮 z gry dzieli膰 si臋 z innymi. Pami臋tam, 偶e ju偶 wtedy uwielbia艂 pr贸bowa膰 nowych zagra艅 na boisku i to mu zosta艂o do dzi艣, dzi臋ki czemu wskoczy艂 na najwy偶szy poziom.

We Fletcher Moss Rangers zawsze starali艣my si臋 o to, 偶eby pi艂ka by艂a najlepszym przyjacielem naszych podopiecznych. To cz臋艣膰 naszego planu, 偶eby m艂odzi zawodnicy czuli si臋 komfortowo z pi艂k膮 w ka偶dej sytuacji. Tak偶e tych trudnych, ale musz膮 zdawa膰 sobie spraw臋, 偶e czasami potrzeba pr贸b i b艂臋d贸w. Po to jednak dzieci od najm艂odszych lat trafiaj膮 do akademii, 偶eby mogli si臋 uczy膰. Dlatego Marcus m贸g艂 czu膰 si臋 u nas dobrze.

Mia艂 pan okazj臋 pozna膰 jego bliskich?

Wci膮偶 mam kontakt do jego mamy i w ka偶dej chwili mog臋 do niej zadzwoni膰. Je艣li o ni膮 chodzi, nasze relacje s膮 w porz膮dku. Kiedy艣 skontaktowa艂em si臋 z ni膮, 偶eby poprosi艂a o to, by Marcus z艂o偶y艂 urodzinowe 偶yczenia dziewi臋cioletniemu George鈥檕wi. Ale odm贸wi艂, bo by艂 zbyt zaj臋ty.

Niestety, zaanga偶owanie na wielu polach ma swoje z艂e strony. Czy Marcus Rashford ma czas, by odwiedza膰 sw贸j pierwszy klub?

By艂oby mi艂o, gdyby Marcus wpad艂 i spotka艂 si臋 z dzieciakami z klubu. Odk膮d podpisa艂 kontrakt z Manchesterem United jako dziewi臋ciolatek, nie widzieli艣my go jednak u nas. Przychodzi艂 do mnie kilka razy, gdy偶 by艂 powsta艂o o nim kilka du偶ych artyku艂贸w, mi臋dzy innymi magazynu 鈥淕Q鈥 i na tym sko艅czy艂 si臋 kontakt. Potem by艂a kolejna reklama czego艣 innego, gdzie mieli wykorzysta膰 szatni臋, w kt贸rej mia艂a by膰 wykorzystana jako t艂o. Ale Marcus do klubu nie wr贸ci艂 i nic nie da艂 mu od siebie.

Co Marcus Rashford m贸g艂by da膰 Fletcher Moss Rangers?

Podkre艣lam, 偶e nigdy nasz klub o nic go nie prosi艂. Wiemy, 偶e teraz ka偶dy chce si臋 podczepi膰 pod jego sukces. Ka偶dy chce si臋 zbli偶y膰 do jego osoby, jego energii, ka偶dy chce go mie膰. My jednak czujemy, 偶e gdyby chcia艂 co艣 zrobi膰, to wie, gdzie jeste艣my. I powinien po prostu przyj艣膰, zrobi膰 cokolwiek. Inni nasi wychowankowie, kt贸rzy grali w Manchesterze United przychodz膮 do nas, sp臋dzaj膮 z nami czas, odpowiadaj膮 na wiadomo艣ci. Raczej wys艂aliby urodzinow膮 wiadomo艣膰 do ma艂ego George鈥檃. Marcus 偶yje jednak w 艣wiecie, w kt贸rym jest zbyt zaj臋ty, by to zrobi膰. Z drugiej strony wie pan, on ma wiele zainteresowa艅 poza futbolem.

I z tego, co wiem, w Anglii jest uwielbiany i podziwiany za swoj膮 dzia艂alno艣膰.

Na pewno uwielbiaj膮 go dzieci, kt贸re tak jak kiedy艣 on, pochodz膮 z ubogich 艣rodowisk. Marcus wyci膮gn膮艂 swoj膮 rodzin臋 z powa偶nych problem贸w, a teraz wykorzysta艂 swoj膮 popularno艣膰, 偶eby pozyska膰 sponsor贸w do dzia艂alno艣ci charytatywnej. Niedawno uda艂o mu si臋 zebra膰 20 milion贸w funt贸w, ale pami臋tajmy, 偶e to nie on wy艂o偶y艂 te pieni膮dze, tylko sponsorzy, kt贸rzy zaanga偶owali si臋 w akcj臋. Po prostu wykorzysta艂 sw贸j wp艂yw na innych ludzi, by m贸c to zrobi膰. Niech pan mnie nie zrozumie 藕le – Marcus podj膮艂 r贸偶ne dzia艂ania charytatywne i na pewno przekaza艂 na nie cz臋艣膰 swoich dochod贸w, za co nale偶y go doceni膰.

Wspomnia艂 pan o tym, 偶e z Marcusem Rashfordem nie ma pan kontaktu. Fletcher Moss Rangers mog膮 si臋 jednak pochwali膰 wi臋ksz膮 liczb膮 wychowank贸w, kt贸rzy trafili do Premier League. Wci膮偶 utrzymuje pan relacje z niekt贸rymi?

Kojarzy pan Tylera Blacketta, kt贸ry jest trzy lata starszy od Marcusa – kiedy艣 te偶 gra艂 w Manchesterze United, a teraz wyst臋puje w Nottingham Forest? Je艣li zadzwoni臋 do Tylera, zawsze mog臋 na niego liczy膰, 偶e odbierze albo przynajmniej oddzwoni i chwil臋 ze mn膮 porozmawia. A w przysz艂ym roku bierze 艣lub i otrzyma艂em ju偶 zaproszenie.

Prosz臋 mnie nie zrozumie膰 藕le, ale Marcus i Tyler to ludzie z tego samego 艣rodowiska, ale bardzo r贸偶ni. Tyler pochodzi z rozbitej rodziny, mieszka艂 w ubogiej dzielnicy. A jednak ma zupe艂nie inny stosunek, do 偶ycia i tego, sk膮d pochodzi. Jest bardzo skromny. Nie wiem, czy to z powodu jego wychowania, ale zupe艂nie inn膮 osob膮.

Przeczyta艂em, 偶e prowadzi艂 pan tak偶e Ravela Morrisona, kt贸ry by艂 niegdy艣 uwa偶any za jeden z najwi臋kszych talent贸w angielskiego futbolu. Ju偶 jako kilkulatek wyr贸偶nia艂 si臋 w艣r贸d koleg贸w?

Nie mam cienia w膮tpliwo艣ci – ju偶 od najm艂odszych lat zapowiada艂 si臋 na geniusza. Wystarczy艂o mu da膰 pi艂k臋, a on z ni膮 potrafi艂 zrobi膰 wszystko. Gdziekolwiek nie by艂 na boisku, wygl膮da艂 jak prawdziwy pi艂karski diament. By艂 wspania艂ym dzieckiem, i najwi臋kszym talentem jaki kiedykolwiek u nas trenowa艂. Zreszt膮 on te偶 pochodzi艂 z kiepskiego 艣rodowiska.

Niestety jego kariera nie potoczy艂a si臋 tak, jak oczekiwano.

Nie chcia艂bym rozmawia膰 o tym. Jego kariera zako艅czy艂a si臋 z r贸偶nych powod贸w, ale to indywidualna sytuacja. Pi艂karze s膮 r贸偶ni, a Ravel niestety si臋 pogubi艂. To wielka szkoda, 偶e nie wszed艂 na najwy偶szy poziom. Wie pan, teraz du偶o si臋 m贸wi o tym, by najm艂odsi – nie tylko pi艂karze – mieli wsparcie psychiczne, bo zdrowie psychiczne oraz samopoczucie powinno by膰 wa偶ne od najm艂odszych lat. Teraz 艂atwiej zdiagnozowa膰 problemy u kogo艣, a ludzie szybciej zg艂aszaj膮 si臋 po pomoc, gdy czuj膮 si臋 藕le. Mo偶e gdyby Ravel wychowywa艂 si臋 w tych czasach, mia艂by wi臋ksze szanse na to, by si臋 przebi膰.

Ravel zreszt膮 dobrze trafi艂, prowadzi艂 go sir Alex Ferguson, czyli jeden z najlepszych trener贸w w historii. Ale w przypadku problem贸w pi艂karza, czasami trener nie wystarczy – potrzebny jest ca艂y mechanizm wsparcia. Niestety Ravel go nie otrzyma艂, a my i kibice stracili艣my supergwiazd臋. Przegapili艣my talent na miar臋 Messiego.

Pracuje pan od lat w Fletcher Moss Rangers. Czy wielu waszych podopiecznych trafi艂o potem do gigant贸w z Manchesteru? Widzia艂em, 偶e w zesz艂ym roku sze艣ciu wychowank贸w waszego klubu trafi艂o do City.

Od lat prowadz臋 arkusz z zawodnikami, kt贸rzy opu艣cili nasz膮 akademi臋 i potem odnale藕li si臋 w profesjonalnych klubach. Wymieni臋 kilku z nich. Na pierwszym miejscu w porz膮dku alfabetycznym jest pi艂karz Fulham, Tosin Adarabioyo, a pod nim jest 121 kolejnych pi艂karzy. Nieco dalej jest Wes Brown, kt贸ry w Manchesterze United osi膮gn膮艂 wiele, a obecnie prowadzi w艂asn膮 akademi臋 i organizuje obozy pi艂karskie. Na tej li艣cie jest te偶 Jesse Lingard鈥

Zatrzymajmy si臋 przy nim na moment. Przez lata wci膮偶 m贸wi艂o si臋 o tym, 偶e potrzebuje czasu, a dopiero w ostatniej rundzie, kt贸r膮 sp臋dzi艂 w West Hamie, co艣 w nim ruszy艂o. Mimo to, w kadrze Anglii na Euro si臋 nie znalaz艂, cho膰 zagra艂 w ostatnim meczu przez turniejem.



Uwa偶am, 偶e ostatni mecz pokaza艂 jego determinacj臋 i charakter. Wiedzia艂 ju偶 o tym, 偶e nie pojedzie na Euro, a jednak przeciwko Rumunii wszed艂 na boisko i walczy艂 do ko艅ca. Wierz臋 jednak w to, 偶e po turnieju wyst膮pi w kadrze jeszcze wiele razy. I to nie dlatego, 偶e go lubi臋 czy, 偶e jest pi艂karzem Manchesteru United.

Wr贸膰my do pana listy.

Zaczynali u nas tak偶e Cameron Borthwick-Jackson i Dimitri Mitchell, kt贸rzy niedawno pojawiali si臋 w pierwszym sk艂adzie Manchesteru United. Drugi mia艂 troch臋 problem贸w z budow膮 fizyczn膮, ale teraz ju偶 ich nie ma, jest bardziej wysportowany. Poza tym, Devonte Redmond, Tunde Shoretire – brat Sholi, kt贸ry gra w pierwszym zespole United. By艂 te偶 u nas Keiron Westwood, kt贸ry zagra艂 troch臋 mecz贸w w reprezentacji Irlandii. Cameron Stewart, Danny Webber, oczywi艣cie Ravel Morrison. No i Danny Welbeck鈥

Po nim te偶 kiedy艣 spodziewano si臋 wi臋cej.

Niestety, by艂 bardzo podatny na kontuzje. Zawsze jednak dawa艂 z siebie tyle samo i si臋 nie oszcz臋dza艂. Kojarzy mi si臋 jednak przede wszystkim z ci臋偶k膮 prac膮 dla ca艂ego zespo艂u.

Przejd藕my teraz do tematu nadchodz膮cych mistrzostw Europy. Zaczn臋 od pana by艂ego podopiecznego – jak pan s膮dzi, czy Marcus Rashford mo偶e odegra膰 w tym turnieju wa偶n膮 rol臋, pomimo zdrowotnych problem贸w?

Marcus musi si臋 nastawi膰 na to, 偶e b臋dzie musia艂 gra膰 na sto procent, ale obawiam si臋, 偶e b臋dzie m贸g艂 gra膰 tylko na pi臋膰dziesi膮t. Po jego postawie na boisku wida膰, 偶e kontuzja go dr臋czy i czuje si臋 z tym coraz gorzej. Czas najwy偶szy, aby podda艂 si臋 leczeniu.

W naszym klubie staramy si臋 od najm艂odszych lat uczy膰 dzieci, 偶eby nie gra艂y z urazami, kt贸re powsta艂y w wyniku przeci膮偶enia. Oczywi艣cie, profesjonalny pi艂karz ma prawo powiedzie膰, 偶e jest gotowy do gry nawet, je艣li mo偶e da膰 z siebie pi臋膰dziesi膮t procent, to jego decyzja, za kt贸r膮 ponosi odpowiedzialno艣膰. Z drugiej strony, mo偶e to by膰 jednak szkod膮 dla ca艂ego zespo艂u. Dlatego my艣l臋, 偶e jego powo艂anie na Euro z jego problemami to z艂a decyzja. Mason Greenwood nie jedzie na mistrzostwa, bo nie jest w pe艂ni si艂 i tak samo powinno by膰 z Marcusem.

Jakiego turnieju spodziewa si臋 pan po podopiecznych Garetha Southgate鈥檃?

Zawsze podchodz臋 bardzo patriotycznie do reprezentacji, wi臋c 偶ycz臋 jej zwyci臋stwa. Lubi臋 spos贸b prowadzenia kadry przez Garetha Southgate鈥檃 i to, w jaki spos贸b prowadzi konkretnych pi艂karzy w barwach narodowych. Ale szczerze m贸wi膮c, nie wiem czy jeste艣my wystarczaj膮co dobrzy, by osi膮gn膮膰 mi臋dzynarodowy sukces. My艣l臋, 偶e to nie wynika z selekcjonera, a z mentalno艣ci tych zawodnik贸w. Nasi pi艂karze odpadali w ostatnich turniejach dlatego, 偶e najwa偶niejsze spotkania przegrali jeszcze przed meczem, w szatni. Patrzysz na takiego Raheema Sterlinga, jak gra w klubie – strzela gole lew膮, praw膮 nog膮, b艂yszczy – czy to na skrzydle, czy w 艣rodku. Ale czy dla Anglii b臋dzie tak si臋 stara膰?

Mam tutaj na my艣li, 偶e wybory selekcjonera s膮 cz臋sto dokonywane na zasadzie formy pi艂karzy w klubie. W reprezentacji cz臋sto gra si臋 jednak inaczej, a niekt贸rzy wymagaj膮 od tego, by grali tak samo jak w lidze. Podobnym przypadkiem jak Sterling, w angielskiej kadrze jest Trent Alexander-Arnold, kt贸ry na co dzie艅 nie gra na prawej stronie pomocy, tak jak w reprezentacji. Dopasowanie tylu utalentowanych pi艂karzy do siebie to jednak trudna sztuka.

Podobnie m贸wi艂o si臋 o pokoleniu, kt贸re stanowi艂o trzon angielskiej kadry na pocz膮tku XXI wieku. Trenerzy mieli do dyspozycji Davida Beckhama, Franka Lamparda, Paula Scholesa, Stevena Gerrarda i wiele innych pi艂karskich gwiazd, z kt贸rych nie potrafili stworzy膰 jedno艣ci, co mia艂o wp艂yw na brak sukces贸w.

Tak, to prawda. My艣l臋, 偶e praca selekcjonera reprezentacji Anglii jest zdecydowanie trudniejsza ni偶 praca w klubie Premier League.

ROZMAWIA艁: PRZEMYS艁AW CHLEBICKI