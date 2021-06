Szkocja – Czechy. Podsumowanie spotkania

W ramach drugiego meczu pierwszej kolejki grupy D, reprezentacja Szkocji rywalizowała w Glasgow z Czechami. Poniedziałkowy pojedynek obu ekip zakończył się zwycięstwem Czechów, którzy triumfowali 2:0. Bohaterem starcia został Patrik Schick – autor dwóch trafień.

Od pierwszego gwizdka sędziego, Szkocja ruszyła do ataku. Już w 5. minucie spotkania do siatki mógł trafić John McGinn, który dość niespodziewanie otrzymał futbolówkę blisko bramki Czechów. Piłkarz Aston Villi nie wykorzystał jednak okazji. Na pierwszą, konkretną szansę reprezentacji Czech musieliśmy poczekać do 16. minuty. David Marshall popisał się dobrą interwencją po uderzeniu Patrika Schicka.

Czesi bazowali przede wszystkim na stałych fragmentach gry. Ta taktyka przyniosła skutek, gdyż w 42. minucie wspominany snajper Bayeru Leverkusen otrzymał świetne dośrodkowanie od Vladimira Coufala, umieszczając futbolówkę w siatce po uderzeniu głową. Cała akcja rozpoczęła się od rzutu rożnego Czechów.

Szkoccy kibice mogli mieć nadzieję, że ich ulubieńcy spróbują wyrównać stan meczu w drugiej części meczu, gdyż podopieczni Steve’a Clarke’a prezentowali się całkiem przyzwoicie i mieli swoje szanse w pierwszej połowie rywalizacji.

Fenomenalny gol Schicka

Sytuacja Szkotów stała się bardzo trudna w 52. minucie spotkania. Piłkę przejął Patrik Schick, który wykonał niezwykle precyzyjny strzał z połowy boiska, który ostatecznie zakończył się fenomenalnym golem dla Czechów. Schick wykorzystał fakt, iż David Marshall wyszedł nieco z bramki. 36-latek nie zdołał wrócić, by zaliczyć skuteczną interwencję.

Reprezentacja Szkocji była nieco oszołomiona takim obrotem spraw, jednakże do końca meczu podopieczni Steve’a Clarke’a mieli jeszcze kilka swoich okazji. Brak skuteczności, a także szczęście po stronie Czechów sprawiły, iż ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gości 2:0.

Szkocja – Czechy – statystyki

Trudno nie odnieść wrażenia, iż pojedynek Szkocja – Czechy był bardzo wyrównanym starciem. Co więcej, to Szkocja w niektórych aspektach wydawała się lepszym zespołem. Potwierdzają to także statystyki.

58% Posiadanie piłki 42% 19 Strzały 10 4 Strzały celne 7 469 Liczba podań 347 77% Celność podań 69% 6 Faule 6 0 Żółte kartki 0 0 Czerwone kartki 0 1 Spalone 2 6 Rzuty rożne 6

Szkocja – Czechy 0:2 (0:1)

1:0 Schick 42′

2:0 Schick 52′

Pozostałe mecze grupy D:

Już w piątek reprezentacja Chorwacji zmierzy się w Glasgow z Czechami, natomiast Anglia podejmie Szkocję w Londynie.

