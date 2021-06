🇦🇹 SK Bischofshofen – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (17.06.2021)

SK Bischofshofen będzie rywalem Legii Warszawa w czwartkowym meczu towarzyskim. Czego można się spodziewać w tym meczu?

SK Bischofshofen – Legia Warszawa zapowiedź

Podopieczni Czesława Michniewicza już niebawem rozpoczną swoją przygodę z europejskimi pucharami. Legioniści już na początku lipca (6-7) zmierzą się z mistrzem Norwegii Bodø/Glimt. Kadra stołecznej drużyny wciąż wymaga wzmocnień, co niedawno stwierdził sam szkoleniowiec zespołu. Do tej pory do drużyny dołączyli Joel Abu Hanna, Mahir Emreli i Maik Nawrocki, aczkolwiek nie wydają się to ruchy wystarczające na grę w kontynentalnych rozgrywkach.

Sezon dla Legii rozpocznie się jednak już w czwartek, gdyż zespół rozegra swój pierwszy mecz towarzyski przed startem sezonu. Jej rywalem będzie austriacka drużyna SK Bischofshofen, która występuje w lidze regionalnej, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju.

Czy Legioniści w dobrym stylu rozpoczną okres przygotowawczy? Nie da się ukryć, że każdy inny wynik niż zwycięstwo zespołu można uznać za wstydliwą klęskę.

SK Bischofshofen – Legia Warszawa kursy

Bukmacherzy przewidują tutaj pewne zwycięstwo Legionistów. Szanse na to zdarzenie oceniono na tylko 1.01, natomiast na triumf zespołu z Austrii 23.27. Tymczasem kurs na remis ustalono na 10.00.

SK Bischofshofen – Legia Warszawa fakty meczowe

Austriacki zespół nie przegrał sześciu poprzednich spotkań.

Legia w dobrym stylu zakończyła miniony sezon ligowy dziesięcioma meczami bez porażki.

Drużyny jeszcze nigdy nie mierzyły się ze sobą.

SK Bischofshofen – Legia Warszawa typy

Na to spotkanie są dostępne następujące zdarzenia

Bischofshofen – Legia | Typ: Liczba goli 0-2 @5.10 Totolotek

Bischofshofen – Legia | Typ: Bischofshofen wygra lub remis @10.00 Totolotek