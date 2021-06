Luis Enrique chwali Polaków: Byli odważni

Reprezentacja Polski sprawiła niemałą niespodziankę, remisując w Sewilli z Hiszpanią 1:1. Tuż po tym pojedynku na temat spotkania wypowiedział się Luis Enrique. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii pochwali Biało-Czerwonych za występ. Dodatkowo odniósł się do słów, jakie przed starciem wypowiedział jeden z jego zawodników.

To miała być formalność dla hiszpańskiej kadry. Choć La Furia Roja nie zagrała wybitnego meczu w rywalizacji ze Szwecją, to bardzo słaba postawa Polaków w pojedynku ze Słowacją sprawiała, iż Hiszpanie byli wyraźnymi faworytami. Futbol bywa nieprzewidywalny, a wynik sobotniego spotkania idealnie to obrazuje. Reprezentacja Polski ostatecznie zremisowała 1:1.

Luis Enrique chwali Polaków

Na temat meczu wypowiedział się Luis Enrique. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii nie krył rozczarowania wynikiem potyczki – Miałem nadzieję, że będziemy mieli większą kontrolę i więcej okazji do strzelania bramek, ale nie byliśmy w stanie. Często wynik maskuje pewne kwestie. Kiedy rezultat nie jest pozytywny, musisz dokładnie przeanalizować mecz. Może byliśmy lepsi, ale to wyraźnie nie wystarczyło, by wygrać.

Enrique pochwali także Polaków – Reprezentacja Polski była odważna, nakładała dobry pressing. Nie stworzyli wielu okazji, ale wykorzystali tę, którą mieli. Bardzo się staraliśmy, ale nie udało nam się przechylić zwycięstwa na naszą stronę. Remis oznacza, że możemy nawet zająć pierwsze miejsce, przy dobrym obrocie spraw.

Z kolei w rozmowie z TVP, Luis Enrique poruszył temat wypowiedzi Ferrana Torresa. Przypomnijmy, że zawodnik reprezentacji Hiszpanii stwierdził, że jego koledzy z defensorzy zjedzą Lewandowskiego. Jak wiadomo, taka sytuacja nie miała miejsca, gdyż ostatecznie kapitan naszej kadry strzelił gola.

Luis Enrique w TVP: Ferran Torres jest bardzo młody i jeszcze się musi dużo nauczyć, np. żeby nie mówić, że nasi obrońcy zjedzą Lewandowskiego — Paweł Wilkowicz (@wilkowicz) June 19, 2021

Selekcjoner hiszpańskiej kadry oznajmił, iż Torres jest jeszcze bardzo młody i musi się dużo nauczyć.