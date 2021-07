Oficjalnie: Juliusz Letniowski trafił do Widzewa Łódź

Juliusz Letniowski w przyszłym sezonie znów trafi na wypożyczenie. Piłkarz Lecha Poznań przeniósł się na rok do Widzewa Łódź. Umowa między klubami zawiera opcję pierwokupu.

Juliusz Letniowski jest piłkarzem Lecha Poznań od stycznia 2019 roku. Przez ten czas wystąpił jednak zaledwie sześć razy w pierwszej drużynie “Kolejorza”, na co wpływ miały kontuzje. Poprzedni sezon piłkarz spędził na wypożyczeniu do Arki Gdynia i był ważną postacią drużyny. W 29 meczach w barwach Arkowców zdobył we wszystkich rozgrywkach 12 goli i zaliczył pięć asyst.

Widzew może wykupić Letniowskiego

Już wiadomo, że w przyszłym sezonie Juliusz Letniowski również nie zagra w pierwszym zespole Lecha Poznań. 23-latek trafił bowiem na drugie wypożyczenie z “Kolejorza”. Piłkarz w przyszłym sezonie ponownie zagra w 1. Lidze – przeniósł się do Widzewa Łódź.

Warto dodać, że kluby zawarły umowę, w ramach której piłkarz będzie mógł wykupić zawodnika w trakcie sezonu. Widzew będzie miał prawo do pierwokupu 23-letniego pomocnika.

Fot. YouTube