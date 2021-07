Bragantino – Cuiaba 🇧🇷 Typy, kursy (07.07.2021)

Lider spod znaku Red Bulla kontra beniaminek. Bragantino – Cuiaba to powinno by膰 spotkanie do jednej bramki. Zdecydowanym faworytem s膮 gospodarze.

Bragantino – Cuiaba zapowied藕 (艣roda, 23:00)

Ekipa ze stanu Sao Paulo jest nieoczekiwanym liderem Serie A. Oczywi艣cie aspiracje klubu Red Bulla s膮 du偶e, jak wsz臋dzie, to jednak ma艂o kto si臋 spodziewa艂, 偶e taki scenariusz b臋dzie po 9. kolejkach. Red Bull Bragantino to obecnie jedyna niepokonana dru偶yna. Co ciekawe jednak kapitalny bilans notuj膮 g艂贸wnie na… wyjazdach. Poza domem wygrali 5 na 5 spotka艅! Ostatnio to zrobili z Sao Paulo FC, gdy odwr贸cili wynik z 0:1 na 2:1. Wcze艣niej pokonali tak偶e Atletico Goianiense, Flamengo, Corinthians oraz Chapecoense. Tyle 偶e w domu wygrali… zaledwie raz! Poza tym remisy z Bahia, Fluminense czy Cear膮, czyli dwiema ekipami raczej spoza czo艂贸wki.

Cuiaba to beniaminek ligi. P贸ki co zajmuj膮 18. miejsce, tu偶 za Sao Paulo, a tu偶 przed Chapecoense i Gremio. Warto jednak wspomnie膰, 偶e Cuiaba rozegra艂a do tej pory ledwie siedem mecz贸w i ma dwa spotkania zaleg艂e wzgl臋dem dru偶yn wok贸艂 nich. By膰 mo偶e po nadrobieniu, uda im si臋 uciec do bezpiecznej strefy. Na ten moment zgarn臋li tylko oczko u siebie, ale trzy na wyjazdach. Poza domem polegli tylko z Fluminense, a przywozili remisy z Belo Horizonte(America), Sao Paulo i Recife(Sport). Kr贸tko m贸wi膮c tylko trzy przegrane mecze nie robi膮 takiej tragedii. Tyle 偶e dzisiaj b臋dzie trudno o kolejne punkty.

Bragantino – Cuiaba kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Bragantino wygra, kurs: 1,52

Cuiaba wygra, kurs: 6,00

Remis, kurs: 3,90

Bragantino – Cuiaba fakty meczowe

Bragantino u siebie zdoby艂o 6 na 12 mo偶liwych punkt贸w, a na wyjazdach komplet 15/15

Cuiaba tak偶e lepie punktuje na wyjazdach – trzy oczka poza domem i tylko jedno u siebie

Ostatni mecz tych ekip to jeszcze czasy Serie B z 2019 roku. W贸wczas lepsi byli dzisiejsi go艣cie i wygrali 2:0

Bragantino – Cuiaba typy

Chyba nie ma w膮tpliwo艣ci, kto powinien si臋gn膮膰 tutaj po komplet punkt贸w. St膮d dwa typy na ekip臋 Red Bulla.

Typ: Bragantino @ 1,52 TOTALbet

Typ: Bragantino powy偶ej 1,5 bramki @ 1,77 TOTALbet