Gianluigi Donnarumma wybrany najlepszym piłkarzem Euro 2020!

Reprezentacja Włoch triumfatorem Euro 2020. Podopieczni Roberto Manciniego po serii rzutów karnych pokonali Anglię. Bohaterem Włochów został Gianluigi Donnarumma, który obronił aż trzy rzuty karne. Postawa golkipera została wyróżniona, gdyż 22-latek otrzymał nagrodę zawodnika turnieju.

Piłkarze Manciniego przeszli przez fazę grupową bez straty gola. Po raz pierwszy Gianluigi Donnarumma musiał wyciągać piłkę z siatki w trakcie 1/8 finału, gdy Włosi rywalizowali z Austriakami. Rywale zdołali zdobyć bramkę w 114. minucie, która okazała się trafieniem na otarcie łez.

W drodze do finału Gianluigi Donnarumma puścił jeszcze dwa gole. Po jednym w meczach z Belgią i Hiszpanią. Tym samym przed starciem z Anglikami, 22-latek miał na swoim koncie trzy stracone gole.

Ostatecznie Gianluigi Donnarumma kończy turniej z czterema straconymi bramkami. Na szczególną uwagę zasługuje jednak postawa golkipera podczas serii rzutów karnych, a dokładniej w trakcie konkursu jedenastek przeciwko Anglii, gdy włoski bramkarz obronił trzy wapna z rzędu.

