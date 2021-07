Gareth Southgate zaryzykował przed karnymi. Nie wyszło.

Gareth Southgate w końcówce dogrywki finału Euro 2020 postanowił zaryzykować, wpuszczając praktycznie na serię rzutów karnych Marcusa Rashforda i Jadona Sancho. Jak się później okazało, obaj piłkarze nie wykorzystali swoich jedenastek. Wściekłość angielskich kibiców w mediach społecznościowych absolutnie nie dziwi.

Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość. Reprezentacja Anglii znowu przegrała po rzutach karnych w wielkim turnieju, ulegając w finale włoskiej kadrze. Chociaż Gareth Southgate próbował kalkulować przed serią jedenastek, jego wybory okazały się nietrafione.

W 119. minucie angielski selekcjoner zdecydował się na wykorzystanie dwóch zmian. W miejsce niepewnego Jordana Hendersona na boisko wszedł Marcus Rashford. Z kolei Jadon Sancho zastąpił na boisku Kyle’a Walkera. Gareth Southgate liczył na to, że piłkarze wprowadzeni na boisko swoją świeżością okażą się wzmocnieniami na konkurs rzutów karnych. Można w takim razie powiedzieć, że trener po prostu się przeliczył.

Reprezentacja Anglii już prowadziła w rzutach karnych po nietrafionym strzale Andrei Bellottiego. “Synom Albionu” już mogło się wydawać, że są na wygranej pozycji. Najpierw jednak Marcus Rashford skierował piłkę prosto w słupek, natomiast z uderzeniem Jadona Sancho z łatwością poradził sobie Gianluigi Donnarumma. W ostatniej rundzie jedenastek Anglicy mogli jeszcze wyrównać – swojego karnego bowiem nie wykorzystał Jorginho. Strzał Bukayo Saki jednak również okazał się łatwy do obronienia dla włoskiego golkipera.

Inspiracją dla Garetha Southgate’a mógł być Louis van Gaal, który w końcówce dogrywki meczu z Kostaryką podczas Mundialu 2014 postanowił zmienić bramkarza. Wówczas Tim Krul okazał się bohaterem Oranje, a sam trener był chwalony za podjęcie odważnej decyzji. Ryzyko selekcjonera reprezentacji Anglii w meczu z Włochami jednak się nie opłaciło. Po meczu w mediach społecznościowych na angielskiego trenera spadła zresztą fala krytyki.

Southgate got his changes wrong to be honest

— Kompolo Donnarumma (@k_bwalya) July 11, 2021