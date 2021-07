Oficjalnie: Dariusz Żuraw trenerem Zagłębia Lubin!

Zagłębie Lubin ma nowego trenera. Ósma ekipa ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy ogłosiła, iż szkoleniowcem zespołu zostaje Dariusz Żuraw, który podpisał kontrakt do 2023 roku.

Dla 48-latka jest to powrót do Lubina. Co prawda Dariusz Żuraw w trenerskiej karierze nie prowadził Zagłębia, ale występował w tym zespole jako zawodnik przez ponad cztery lata. W kontekście ławki trenerskiej, ostatnim klubem Dariusza Żurawia był Lech Poznań, z którym 48-latek dotarł do fazy grupowej Ligi Europy.

Przez dwa najbliższe sezony Dariusz Żuraw ma prowadzić Zagłębie Lubin. W takich słowach 48-latek skomentował przyjęcie nowej pracy – Bardzo się cieszę z tego, że rozpoczynam pracę w Lubinie. W Zagłębiu Lubin, ale i Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie jest ogromny potencjał, a przedstawiona mi wizja i strategia Klubu, idealnie oddaje to, co chciałbym robić jako trener. Dlatego wierzę, że przed nami ciekawy, intensywny okres, podczas którego zrealizujemy postawione cele.